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Kadri Fellahoğlu, LTB Başkanı Harmancı'yı eleştirdi, bakın başkan ne cevap verdi!

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Kadri Fellahoğlu, LTB Başkanı Harmancı'yı eleştirdi, bakın başkan ne cevap verdi!
Kadri Fellahoğlu, LTB Başkanı Harmancı'yı eleştirdi, bakın başkan ne cevap verdi!

14 ay LTB başkanlığı yapan ve Harmancı'nın LTB Başkanı seçilmesiyle, koltuktan ayrılan Fellahoğlu sosyal medya üzerinden Harmancı'yı eleştirdi. Bunun üzerine Harmancı da yine sosyal medya üzerinden ona bir cevap verdi...

 

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