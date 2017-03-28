Kalemle tehdit edip soydu!

Zanlı yaklaşık 5 ayın sonunda tespit edilerek tutuklandı...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz kasım ayında (07.11.2016) saat 22.00 sularında Gazimağusa’da O.G.O. (E-25) Sosyal Konutlar bölgesinde, tasarrufunda bulunan birbirine bantla sarılmış iki adet kalemle yaya olarak yüdüğü sırada Özge Özdil’in üzerine uzatıp sallayarak korkuttuktan sonra, Özdil’in elinde tuttuğu cep telefonunu rızası hilafına alarak soygun suçunu işlediği kaydedildi.

Bahse konu şahsın aradan geçen yaklaşık 5 aylık süre sonrasında tespit edilerek tutuklanmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.