Kamyonet seyir haline iken yandı!

17.07.2023 tarihinde, 11:30 sıralarında, Güvercinlik köy camisi yakınlarında, Umut GAZELCİ kullanımındaki SC 516 plakalı kamyonet araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın ön göğsü, elektrik aksamları, tavan kısmı ve torpido gözü tamamen yanarken, oluşan ısıdan dolayı ön camı kırılmış ve içerisindeki muhtelif eşyalar ise çıkan dumandan dolayı zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.