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Kanada'da dev buzdağı turistlerin ilgi odağı oldu

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Kanada'da dev buzdağı turistlerin ilgi odağı oldu
Kanada'nın Newfoundland adasındaki bir kasabanın sahiline yüzerek yaklaşan dev buzdağı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Kanada'nın Newfoundland adasında küçük bir kasaba sahile yaklaşan dev bir buzdağı nedeniyle turist akınına uğruyor. Mevsimin ilk yüzen buzdağları Ferryland kasabası sahil şeridinden açıkça görülebiliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kanada'nın CBC televizyonu Paskalya Bayramı sırasında Ferryland kasabasında buzdağını görüntülemek isteyen profesyonel ve amatör fotoğrafçılar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanmasını haberleştirdi.

Newfoundland and Labrador bölgelerinin sahilleri "buzdağı vadisi" olarak biliniyor. Her ilkbaharda Kuzey Kutbu'ndan kopan buz blokları aşağı doğru sürükleniyor.

YAZ BAŞINA KADAR AYNI YERDE KALABİLİR

Buzdağları genelde denizin altındaki buzlara kitleniyor ve ilkbaharın sonu ya da yazın başına kadar aynı noktada kalabiliyor. Ferryland belediye başkanı Adrian Kavanagh yerel basına bu dev buzdağının yerine oturduğunu ve bir süre kalabileceğini söyledi.

Bu geniş buzdağı sahil kıyısına yakın bir noktayı kendine mesken edinmiş görünüyor.

Buzdağlarının kitlelerinin çoğu suyun altında bulunuyor ve bazen sahile doğru sürüklenirken karaya oturabiliyorlar.

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TUR OPERATÖRLERİ İÇİN İYİ HABER

CBC Radyo'suna konuşan turizm sektöründe çalışan bir kişi bunun tur operatörleri için iyi bir haber olduğunu söyledi. Buzdağlarının karaya oturdukları noktaya ulaşmanın kolay olduğu belirtiliyor.

Buzdağı mevsimi bu sene yüzlerce yüzen buzdağı nedeniyle oldukça hareketli geçiyor. Atlas Okyanusu'na bu yıl normalden daha fazla sayıda buz dağı iniyor.

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