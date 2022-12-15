Kansoy: Güzelyurt için yeni vizyon zamanı

Güzelyurt Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reşat Kansoy, dur durak demeden gece gündüz çalışmaya, vatandaşlarla bir bir, kapı kapı temas kurmaya devam ediyor.

Bu çerçevede köy gezilerini sürdüren Kansoy, gördüğü ilgi ve sevgiden oldukça memnun.

Ziyaretlerinde yeni yerel yönetim vizyonunu paylaşan Kansoy, vatandaşların yeni vizyona ve gerçekçi projelere yönelik gösterdiği olumlu görüşlerle daha da motive olduğunu kaydetti.

Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Kansoy, "Köy gezilerimiz devam ediyor; seçim ekibimiz ile birlikte köy köy, kapı kapı ziyaretlerde bulunuyoruz” dedi.

Mevcut başkanın siyasete olan heyecanını yitirdiğini ifade eden Kansoy, Güzelyurt'un yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

“Köylerin hizmete ihtiyacı var”

Özellikle köylerin hizmet alamadığına vurgu yapan Kansoy, “Köylerimizde belediyenin yapması gereken ağıl, yol, su, toplu taşıma, çocuk parkı, temizlik gibi asli hizmetlerde aksamalar yaşanıyor. Yeni dönemde her köyün eşit ve çağdaş hizmet alması için çalışacağımı” dedi.

Her köy için duyulan ihtiyaca göre farklı projeler hazırladıklarına dikkat çeken Kansoy, temel belediye hizmetlerinin tüm köylere eşit şekilde verileceğinin sözünü verdi.

“Büyüklerimizin evlerine de hizmet götüreceğiz”

Kansoy, özellikle köylerde yaşayan daha ileri yaşlardaki büyüklerin, emeklilerin evlerinde hizmet alabilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Köylerde yaşayan emeklilerimizin, sosyalleşmesi için gezi programlarını artıracak, evlerine reçeteli ilaçlarını ulaştıracak, sıcak evlerinde otururken yapılması gereken şeker - tansiyon gibi kontrollerini yaparak kamu sağlığına katkı koyan yeni belediyecilik anlayışımız ile onları mutlu edeceğiz.”

Kansoy, “Artık yeter, çeyrek asırlık yerel yönetim zihniyeti gidecek, çağdaş, insan odaklı yeni bir vizyon ile Güzelyurt ve köylerinin kalkınmasını sağlayacağız” diye konuştu.