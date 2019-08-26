Kapalı Maraş'a Akel Diko destekli yeni başkan

Aleksis Galanos'un vefatı nedeniyle yapılan ara seçimi Simos İoannou kazandı...

Ioannou AKEL ve DIKO ittifakının adayı idi...

Simos Ioannou, Galanos'un ölümünden sonra büyük bir görev üstlendiğini söyledi...

Kendisine oy verenlere teşekkür eden Ioannou, "Şehrimizin iadesi için bugünden itibaren var gücümüzle çalışacağız. Bunun için birlik olmalıyız" dedi.

Öte yandan, Sözde Maraş seçimine katılım düşük gerçekleşti.

31.584 kayıtlı seçmenden 9.707 seçmen (% 30.73) oy kullandığı açıklandı...