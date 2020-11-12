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Kapılı MARAŞ Pazar günkü PİKNİĞE hazırlanıyor (VİDEO)

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Kapılı MARAŞ Pazar günkü PİKNİĞE hazırlanıyor (VİDEO)
Kapılı MARAŞ Pazar günkü PİKNİĞE hazırlanıyor (VİDEO)

Kapılı MARAŞ Pazar günkü PİKNİĞE hazırlanıyor ...

MHA'dan Metin Ziya Güngör aktarıyor.

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