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Kapılı Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Mescidi ibadete hazırlanacak, 46 yıl sonra ezan okundu

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Kapalı Maraş’ın kısmi açılımı sınırları içerisinde bulunan Bilal Ağa Vakfı Mescidi ve Kitabesi’nin tadilatının yapılabilmesi için hazırlıklar başladı.
Kapılı Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Mescidi ibadete hazırlanacak, 46 yıl sonra ezan okundu

Kapılı Maraş'ta bulunan Bilal Ağa Vakfı Mescidi ve Kitabesi’nde ibadet edilebilmesi için girişimler başladı. 46 yıldan beri kapalı durumda olan Maraş’ta bulunan Bilal Ağa Vakfı Mescidi ve Kitabesi’nde ibadet edilebilmesi için talepler bulunuyor. Yıllardır kullanılmayan yapısındaki deformeler nedeni ile mescitte ibadet edilmesi henüz mümkün değilken, mescitte gerekli tadilatların yapılabilmesi için bazı hazırlıklar bulunuyor.

EZAN OKUNDU

Kapılı Maraş açılımının ardından geçtiğimiz günlerde Kapılı Maraş’a giden Kıbrıs Din Görevlileri Sendikası Genel Başkanı Süleyman Çakır, Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik ve beraberindeki heyet, Bilal Ağa Mescidi’nde 46 yıl sonra ilk ezanı okudu.

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