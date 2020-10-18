Karabağ'da iki taraf da diğerini ateşkes ihlaliyle suçladı

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan ikinci ateşkes, karşılıklı ihlal suçlamalarıyla yürürlüğe girdi. Her iki taraf da diğerini, ateşkesin başladığı saat 00.00'dan saldırı düzenlemekle suçladı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında sağlanan ikinci ateşkes, karşılıklı ihlal suçlamaları eşliğinde yürülüğe girdi. Ateşkesin saat 00.00'dan başlamasından kısa süre sonra her iki ülke de diğerini ihlale suçladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Cebrail kentinin yakınlarına ve bazı köylere havan topu ve roketle saldırdığı belirtildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı da Bakü'yü, gece boyunca iki saldırı düzenlemekle suçladı. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti de, askeri pozisyonlarına Azerbaycan güçleri tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Taraflar arasındaki ikinci ateşkes, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanmıştı. Rusya'nın bir önceki hafta arabuluculuk yaptığı ilk ateşkes ise kısa sürede çökmüştü.