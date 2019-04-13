Karadeniz 'ısındı': Rus filosu, NATO tatbikatı sırasında askeri eğitim düzenledi

Karadeniz Filosu basın sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre filoya bağlı bir grup gemi, Karadeniz'in batı kıyılarına doğru ilerleyerek su altı, su üstü ve havada denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Rus donanma güçlerinin eğitimine büyük füze gemisi 'Şuya', küçük füze gemisi 'R-60', denizaltısavar gemisi 'Suzdalets' ve anti-sabotaj gemisi 'Kinel' katıldı.

Açıklamada, NATO tatbikatının Karadeniz Filosu'nun eğitimi açısından güzel bir destek olduğu ve Rus denizcilerin gerçek muharebe koşullarında eğitim yaptığı vurgulandı.