  • BIST 95.977
  • Altın 239,641
  • Dolar 5,7357
  • Euro 6,4910
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Karadeniz 'ısındı': Rus filosu, NATO tatbikatı sırasında askeri eğitim düzenledi

» »
Rusya Karadeniz Filosu gemilerinin, NATO'nun Deniz Kalkanı 2019 tatbikatını yaptığı bölgede askeri eğitim gerçekleştirdiği belirtildi.
Karadeniz 'ısındı': Rus filosu, NATO tatbikatı sırasında askeri eğitim düzenledi

Karadeniz Filosu basın sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre filoya bağlı bir grup gemi, Karadeniz'in batı kıyılarına doğru ilerleyerek su altı, su üstü ve havada denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Rus donanma güçlerinin eğitimine büyük füze gemisi 'Şuya', küçük füze gemisi 'R-60', denizaltısavar gemisi 'Suzdalets' ve anti-sabotaj gemisi 'Kinel' katıldı.

Açıklamada, NATO tatbikatının Karadeniz Filosu'nun eğitimi açısından güzel bir destek olduğu ve Rus denizcilerin gerçek muharebe koşullarında eğitim yaptığı vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Japonlar Türkiye’ye, diğer Ortadoğu ülkelerine göre daha sıcak bakıyor’05 Nisan 2019 Cuma 09:05
  • Kievli üniversite öğrencilerinin güzellik yarışması için yaptıkları fotoğraf çekimi skandala yol açtı (Video)05 Nisan 2019 Cuma 08:58
  • Cezayir Cumhurbaşkanı Bouteflika 20 yılın ardından istifa etti!02 Nisan 2019 Salı 23:03
  • Ukrayna'da 1 Nisan şakası: Komedyen Zelenskiy devlet başkanlığı seçiminde ilk turun galibi oldu01 Nisan 2019 Pazartesi 10:58
  • Helikopter faciası: 13 ölü28 Mart 2019 Perşembe 11:28
  • Hindistan Başbakanı Modi: Artık yerleşik bir uzay gücüyüz27 Mart 2019 Çarşamba 22:51
  • Çin'de tutuklanan eski Interpol Başkanı Meng, Komünist Parti'den atıldı27 Mart 2019 Çarşamba 12:40
  • Bozulan aracını otoyolun kenarına çeken sürücü ölümden saniyelerle kurtuldu (Video)25 Mart 2019 Pazartesi 15:33
  • Çin’de yolcu otobüsü yandı: 26 kişi yaşamını yitirdi23 Mart 2019 Cumartesi 14:02
  • Ülkenin başkentinin adını resmen değiştirdiler23 Mart 2019 Cumartesi 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti