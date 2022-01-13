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Karakoldan Firar Eden Şahıs Aranıyor

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Güney Lefkoşa’da tutulduğu “Omorfita” Karakolu’ndan Salı akşamı firar eden bir şahıs aranıyor.
Karakoldan Firar Eden Şahıs Aranıyor

Güney Lefkoşa’da tutulduğu “Omorfita” Karakolu’ndan Salı akşamı firar eden bir şahıs aranıyor.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’da kasti hasar, haneye tecavüz ve benzeri bazı suçlardan tutuklu bulunan 30 yaşındaki Stefanos Yoannu’nun Salı akşamı, hücresinin penceresindeki demir parmaklıkları keserek firar ettiğini yazdılar.

Gazete, söz konusu zanlının Rum polisi tarafından arandığını, firar olayı sonrasında ise 3 polisin açığa alındığını aktardı.

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