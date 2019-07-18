Karamollaoğlu: Darbenin siyasi ayağı AKP’dir, olan yine garibana oluyor

Twitter’dan yaptığı açıklamaya “15 Temmuz’la alakalı şu soruyu sormak istiyorum” diye başlayan Saadet lideri şöyle devam etti: “Darbeyi organize edenler nerede, bu işin siyasi ayağı nerede? Üç yıldır biz bu soruya cevap alamıyoruz. AK Parti kendi içini temizleyemediği için dikkatleri başka tarafa çekmekte ve masum insanların canını yakmakta ne yazık ki hiç çekinmiyor.”

‘Olan yine garibana oluyor’

İktidarın bu soruya ısrarla yanıt vermediğini belirten Karamollaoğlu, “Darbeye iştirak ettiğini iddia ettikleri terziye kadar gidip buluyorlar, fakat işin siyasi ayağını bir türlü bulamıyorlar. Olan yine gariban, kimsesi olmayan insanlara oluyor” diye yazdı.