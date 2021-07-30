Karamollaoğlu: Paranız varsa yarın uçaklar hemen Türkiye'ye gelir, yangın söndürme uçakları çok basit uçaklar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yangın söndürme uçaklarına ilişkin olarak, "Şu anda süratle helikopter ve uçak hemen alınabilir.

Yeter ki parayı verin. Bizim bekleyecek zamanımız yok. İktidar süratle yeterli uçağı hemen alsın. Paranız varsa yarın uçaklar hemen Türkiye'ye gelir. Yangın söndürme uçakları çok basit uçaklar" dedi.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in moderatörlüğünde Enine Boyuna programında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki orman yangınlarına yönelik hükümetin 'operasyonel olarak afet yönetmeliği programı' hazırlaması gerektiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, "Türkiye sel, deprem felaketlerine karşı hazırlığını yapmalıdır. Her şey de öncelikler vardır. Şu anda Türkiye hukuk yönünden bir afet bölgesi. Türkiye'de hukuksuzluk hakim. Hukukun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Bugün Türkiye, ekonomik yönden bir felaketin içinde. Bunu günlük yaşıyoruz. Türkiye dış politikada aciz, ne yapacağını bilmeyen bir ülke konumunda. Şimdi de afetlerle karşılaştık. Bundan sonra afetler için ayrı bir hazırlık yapılmasına ihtiyaç var. Türkiye belli bölgelere ayrılarak müdahale edecek ekipler oluşturulmalı" dedi.

Karamollaoğlu, yangın söndürme uçağının alınabileceğini de belirterek, "Şu anda süratle helikopter ve uçak hemen alınabilir. Yeter ki parayı verin. Bizim bekleyecek zamanımız yok. İktidar süratle yeterli uçağı hemen alsın. Paranız varsa yarın uçaklar hemen Türkiye'ye gelir. Yangın söndürme uçakları çok basit uçaklar" görüşünü dile getirdi.