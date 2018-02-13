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Kardak'ta büyük gerilim Yunan botu hasar gördü

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Kardak'ta büyük gerilim Yunan botu hasar gördü
BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nda, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlikte Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan botu, engel olan Türk botunun kıç kısmına sürttü.

BODRUM açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nda, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlikte Kardak bölgesine girmeye çalışan Yunan botu, engel olan Türk botunun kıç kısmına sürttü. Diğer gerginlikte ise Türk botları, Yunan botlarının Kardak'a gelmesini engelledi. Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında, dün geceden beri gerginlik yaşanıyor. İlk gerginlik, dün saat 23.30'da meydana geldi.Kardak bölgesine girmeye çalışan 'AZ- 090' borda numaralı 27 askerin görev yaptığı Yunan Sahil Güvenlik botuna, 92 askerin bulunduğu ve 90 metre uzunluğundaki '703' borda numaralı 'Umut' isimli Türk Sahil Güvenlik botu engel oldu. Manevralar sırasında Yunan botu, Türk botunun kıç tarafına sürttü. Yunan botunda hasar meydana geldiği, Türk botunda ise herhangi bir hasarın oluşmadığı öğrenildi. Yunun botu, Kilimli (Kalimnos) Adası açıklarına doğru çekildi.

Gerginlik, bugün de saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayla devam etti. Yunanistan'ın Leros, Kilimli ve İstanköy (Kos) adalarından gelen 4 Yunan Sahil Güvenlik botu, sabahtan itibaren Kalalimnos Adası ve Kardak kayalıklarına 1 mil uzaklıkta konuşlandı. Yunan botlarının zaman zaman Kardak kayalıklarına gelmek istemesi, rotalarını ise Kardak'a çevirmesi gerginliğe neden oldu.

Yunan botları, Türk botlarının uyarıları üzerine geri dönerek, Yunan sularında devriye görevini sürdürdü. Bölgede 4 Yunan sahil güvenlik botu kendi sularında, 7 Türk sahil güvenlik botu ise Çatal Ada ile Çavuş Adası bölgesinde bekleyişlerini sürdürüyor. Türk sahil güvenlik botlarındaki bazı subayların, gelişmeleri botun üzerinde izlediği görüldü.

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