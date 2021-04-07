  • BIST 1.421
  • Altın 455,896
  • Dolar 8,1580
  • Euro 9,6834
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA8 bin 949 test yapıldı, 64 pozitif vaka

Karnından bıçaklanan genç, sedyede şarkı söyledi: 'Hayat sinemamızı ağlattılar'

»
Samsun’da gençlerin karıştığı kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Karnından bıçaklanan bir genç, sedyede ilk müdahalesinin ardından şarkı söylemesi dikkat çekti.
Karnından bıçaklanan genç, sedyede şarkı söyledi: 'Hayat sinemamızı ağlattılar'

Samsun'da dün yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sol baldırından bıçaklanan B.K ve karnından bıçaklanan S.K. Gazi Devlet Hastanesine, başından bıçak saplanan E.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından hastanede ilk tedavisi yapılan S.K.'nin sedye üzerinde yaralı vaziyetteyken şarkı söylemesi dikkat çekti. S.K., kendisini bıçaklayanları tanımadığını söyledi. S.K. ile birlikte hastaneye gelen arkadaşı ise olayı, “Biz araya kaynadık. Arkadaşım öndeydi. Onu bıçakladılar. Sanırım başkasına vuracaktı, arkadaşıma vurdu. Hayat sinemamızı ağlattılar” sözleriyle anlattı.

 

'Kavgayı ayırırken olay meydana geldi'

Kavgada sol baldırından bıçaklanan B. K., “Kavgayı ayırırken olay meydana geldi. Kavga edenleri tanımıyorduk. İnsanlık namına otururken bıçakladılar. Arkadaşım da kavgada yaralandı. O da karnından bıçaklandı. Onun durumu da iyi” dedi.

Kavgada başına bıçak saplanan E. A.’nın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığını belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gergerlioğlu: Yoğun bakımdan cezaevine kadar kelepçe çıkarılmadı06 Nisan 2021 Salı 22:02
  • AB liderleri Türkiye'de: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması nedeniyle derin kaygı duyuyoruz06 Nisan 2021 Salı 21:02
  • Gergerlioğlu cezaevinden yazdı: Moral bozmak yok; yapacak çok işimiz var06 Nisan 2021 Salı 20:39
  • İkinci eş için Türkiye’ye gelen Iraklılar dolandırıldı06 Nisan 2021 Salı 20:15
  • Çin'in Ankara Büyükelçiliği Akşener ve Yavaş'a yanıt verdi, Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı06 Nisan 2021 Salı 19:49
  • Üç profesör diyor ki:Türkiye'de tam kapanma şart06 Nisan 2021 Salı 18:40
  • Kovid-19 testinin sonucunu beklemeden yola çıktı, pozitif olduğu belli olunca otobüstekilerle karantinaya alındı06 Nisan 2021 Salı 17:23
  • Türkiye'de #TeravihYasağınıKaldırın kampanyası06 Nisan 2021 Salı 17:04
  • Kılıçdaroğlu: 100 bin kişi de ölse bunların umurlarında değil!06 Nisan 2021 Salı 14:08
  • T.C Diyanet İşleri'nden 'teravih namazı' kararı: Camilerde kılınmayacak06 Nisan 2021 Salı 13:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti