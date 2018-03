Eğitim sorunu,ülkemiz adına genel bir sorun olmakla birlikte, Karpaz halkı için zaman içerisinde oldukça fazla sancı yaratan kronikleşmiş bir hastalık olmuştur.

Bölge olarak, sorunları dile getirmeye hep alışkınız aslında. Çok da iyi yaparız bunu toplum olarak.

Ama sıra çözüm üretmeye veya konu ile ilgili alternatif sunmaya gelince, gereğinden fazla geri duruyoruz.

Tam da bu noktaya değinmektir amacım.

Yıllarca yazdık ve söylendik durduk, mevcut eğitim sistemi bize katkı koyacağına elimizde olanı da alıyor.

Eğitimin bu denli karmaşık ilerlediği başka bir yer yok diyebilirim.

Hemen dibimizde bulunan Rum okulları öğrenci başına 2-3 öğretmen ile ders işlerken, bizim her döneme öğretmensiz başlamamız gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir.

Normal olarak ilerleyemeyen eğitim sistemi, Karpaz’da;bölge özellikleri ve toplumsal yapısı da göz önüne alınarak değiştirilirse, istendik geri dönüşlerin alınacağı kaçınılmaz olacaktır.

Bu konuda radikal kararlar alınması gerekir.

Karpaz bölgesi, tarım ve turizm ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren tesis ve bireyleri barındırmaktadır.

Bu insanların eğitimi, kurulacak olan tesislerin bölgeye uygun yapılması, faaliyetlerin sürdürülebilir olması, baştan sona eğitimli bireyler ile olacaktır.

Madem böyle bir yapıya sahibiz ve bu alanlarda gün geçtikçe ilerleme sağlıyoruz, neden bölge özelliklerine göre eğitim sistemi belirlenmiyor?

Aklıma hemen, 1930’lu yıllarda Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye’de özellikle kırsal kesimlerde bulunan halkın eğitimi, kalkınması, yaparak yaşayarak öğrenmesini kapsayan ‘’ Köy Enstitüsü’’ öğretmen okulları geliyor.

Bu okullarda köylünün hem eğitimi, hem yaşadığı bölgeye göre meslek sahibi olması, hem dünya klasikleri ile eğitim kalitesinin artması gibi mükemmel bir eğitim modeli uygulanıyordu.

Burada yetişen öğretmenler, köylerine dönüyor ve orada hizmetlerini sürdürüyordu.

Köylünün gelişimi, eğitim seviyesini artması ve sesinin çıkmaya başlaması, bazı kesimlerin işine gelmediği için çoklu parti döneminde bu model lav edildi.

Neden böyle bir model 1930’lu yıllarda uygulanırken ve günümüzde nitelikli elemana bu kadar ihtiyaç varken, pilot bölge olarak Karpaz kullanılmıyor?

Yeteri kadar arazi, insan gücü, hayvancılık potansiyeli, verimli denizler varken köy enstitüleri modeli kesinlikle kullanılması gereken bir modeldir.

Kırsal kesimlerde meslek liselerinin daha aktif hale gelmesi, her bölgeye en az 2 meslek lisesi ve halkıda içine alan eğitim sistemi kullanılmalıdır.

İradeli bir yönetim ile bölgesel kalkınma kaçınılmaz olacaktır.

Bahsettiğim eğitim modeli bana göre içinde bulunduğumuz ve bizi her geçen gün geriye götüren sistemden çok daha iyi olacaktır.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.