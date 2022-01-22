Kasulidis 3+1’i Güvenceye Almak İçin Washıngton’a Gidiyor

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in davetlisi olarak ABD’ye gidecek. Ada’dan 30 Aralık’ta ayrılacak olan Kasulidis’in Washington ziyareti 1 ve 2 Şubat tarihlerini kapsayacak.



Fileleftheros’un haberine göre, Kasulidis’in Blinken dışında diğer ABD’li yetkililer ve senatörler v.b. temasları ayarlanmaya çalışılıyor. Washington temasları kapsamında Güney Kıbrıs –ABD ilişkileri, Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz bölgesindeki enerji konuları ile diğer bölgesel ve uluslararası gelişmeler masaya yatırılacak.



ABD’nin Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü işbirliğine katılımı da Kasulisis-Blinken görüşmesindeki enerji konuları ve ikili ilişkiler dışındaki önemli konulardan biri olacak. Kasulidis’in Washington’da görüşeceği yetkililer arasında, kısa süre önce Rum tarafında kargaşa yaratan Amos Hochsein de bulunuyor.



Haravgi “Muratları 3+1 İşbirliğini Güvence Altına Almak” başlıklı haberinde Yoannis Kasulidis’in şu andaki odak noktasının Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü işbirliğine ABD’nin de katılımını (3+1) güvenceye almak olduğunu yazdı.



Kasulidis’in kısa süre önce Yunan dengi Nikos Dendias’la, dün de İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Anolik ile görüşmelerinin ana konusunun 3+1olduğunu yazan gazete 1-2 Şubat’taki Washington ziyareti sırasında dengi Blinken ve diğer Amerikalı yetkililerle de aynı konuyu ele alacağına dikkat çekti.