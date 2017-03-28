 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.101
  • Altın 145,779
  • Dolar 3,6151
  • Euro 3,9219
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİstanbul'da alarm: Tüm giriş çıkışlar yarım saat sonra kapatılıyor

Kasulidis: "Cenevre'den sonra ilerleme sağlanamadı"

»
Kasulidis: "Cenevre'den sonra ilerleme sağlanamadı"
Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Rum Meclisi’nin ELAM’ın tuzağına düştüğünü söyleyerek “yanlışın düzeltilmesi için üstlendiği girişim konusunda DİSİ Başkanı Averof Neofitu’yu tebrik ederim” dedi.

Kasulidis, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada ise, Akıncı’nın enosis kararının iptal edilmesinde ısrar ederek kararın değiştirilmesi için imkan bırakmadığını ifade etmişti.

Rum Meclisi’nin Enosis Plebisitine ilişkin kararın yanlış olduğunu söyleyen Kasulidis, Cenevre’deki Kıbrıs Konferansı’nın ardından ilerleme sağlanmadığını ifade etti.

Kasulidis, daha önceki açıklamalarında, müzakerelerin kesilmesinin nedeninin Rum meclisinin enosis plebisiti ile ilgili kararının değil, Türkiye’deki 16 Nisan’daki anayasa referandumu olduğunu iddia ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Ankara’nın talimatlarıyla hareket etmekle ve Cenevre Konferansı sonrasında durduk yere tanınmaz hale gelmekle itham etmişti.

Ksulidis’in, enosisi krizinin ilk günlerinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Pakistan’daki Ekonomik İşbirliği Zirvesi’ne gidişini de bahane bulamayınca masadan kaçmak için Pakistan’a gittiği açıklaması da tepki çekmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Güney Kıbrıs’a gidiyor27 Mart 2017 Pazartesi 10:19
  • “Herhangi bir anlaşma yapılmadan önce referandum yapılsın”27 Mart 2017 Pazartesi 10:18
  • Kasulidis yarın Kocias ile görüşecek26 Mart 2017 Pazar 13:44
  • Kiprianu: “Kıbrıs sorununda seçim öncesi propaganda maksatlı hareket etmiyoruz”26 Mart 2017 Pazar 13:43
  • "Ne konuştuğumu merak edenler Akıncı'yla görüşsün"26 Mart 2017 Pazar 12:55
  • Derinya kapısı; eli kulağında!26 Mart 2017 Pazar 12:47
  • Denktaş: "Özersay dışında hiçbir siyasi lider erken seçim istemiyor"26 Mart 2017 Pazar 12:45
  • "Anastasiadis ile DİSİ arasında sorunlar var"26 Mart 2017 Pazar 11:18
  • Neofitu’dan Yalanlama25 Mart 2017 Cumartesi 12:34
  • Cumhurbaşkanı Akıncı İle Türkiye Dışişleri’nin Açıklaması Rum Basınında25 Mart 2017 Cumartesi 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti