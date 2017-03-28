Kasulidis: "Cenevre'den sonra ilerleme sağlanamadı"

Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Rum Meclisi’nin ELAM’ın tuzağına düştüğünü söyleyerek “yanlışın düzeltilmesi için üstlendiği girişim konusunda DİSİ Başkanı Averof Neofitu’yu tebrik ederim” dedi.

Kasulidis, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada ise, Akıncı’nın enosis kararının iptal edilmesinde ısrar ederek kararın değiştirilmesi için imkan bırakmadığını ifade etmişti.

Rum Meclisi’nin Enosis Plebisitine ilişkin kararın yanlış olduğunu söyleyen Kasulidis, Cenevre’deki Kıbrıs Konferansı’nın ardından ilerleme sağlanmadığını ifade etti.

Kasulidis, daha önceki açıklamalarında, müzakerelerin kesilmesinin nedeninin Rum meclisinin enosis plebisiti ile ilgili kararının değil, Türkiye’deki 16 Nisan’daki anayasa referandumu olduğunu iddia ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı Ankara’nın talimatlarıyla hareket etmekle ve Cenevre Konferansı sonrasında durduk yere tanınmaz hale gelmekle itham etmişti.

Ksulidis’in, enosisi krizinin ilk günlerinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Pakistan’daki Ekonomik İşbirliği Zirvesi’ne gidişini de bahane bulamayınca masadan kaçmak için Pakistan’a gittiği açıklaması da tepki çekmişti.