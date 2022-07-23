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Kasulidis, Kıbrıs sorunu ve enerji konularını görüşmek üzere yarın İtalya’ya gidiyor

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Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, iki günlük ziyaret kapsamında Kıbrıs sorunu ve enerji konulu görüşmeler yapmak üzere yarın İtalya’ya gidiyor.
Kasulidis, Kıbrıs sorunu ve enerji konularını görüşmek üzere yarın İtalya’ya gidiyor

Haravgi ve diğer gazetelere göre Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, İtalyan dengi ile 26 Temmuz Salı günü görüşecek. Önce baş başa, ardından heyetlerin de katılımıyla genişletilecek görüşme, çalışma yemeğinde devam edecek.

İkili ilişkiler, Kıbrıs sorunu, enerji konuları ve Ukrayna’daki durumun masaya yatırılacağı görüşmede, ortak ilgi alanındaki diğer uluslararası gelişmeler de ele alınacak.

İtalya ziyareti çerçevesinde Parlamento Dış Konular Komitesi Başkanı Piero Fassino, Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Stefania Craxi ve ENI enerji şirketi CEO’su Claudio Descalzi ile görüşecek Kasulidis, merkezi İtalya’da olup Güney Kıbrıs’a da akredite yabancı büyükelçilerle de temas edecek.

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