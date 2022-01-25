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Kasulidis Kuveyt Dışişleri Bakanı İle Görüştü

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Kasulidis Kuveyt Dışişleri Bakanı İle Görüştü
Kasulidis Kuveyt Dışişleri Bakanı İle Görüştü

 Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis dün Brüksel’de Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah’la ile bir araya geldi.
Fileleftheros gazetesi AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı için Brüksel’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in dün Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile yaptığı görüşmeye yer verdi. 


Habere göre görüşme, Kuveyt Dışişleri Bakanı’nın da katıldığı, Kasulidis’in AB dışişleri bakanının onuruna verdiği kahvaltılı çalışma toplantısı çerçevesinde gerçekleşti.  
Çalışma toplantısında, AB dışişleri bakanları ve Kuveyt Dışişleri Bakanı’nın, bölgesel sorunlar, AB-Kuveyt ilişkileri ile Şubat 2022’de yapılacak olan bakanlar zirvesi gibi konuları ele aldığını yazan gazete Kasulidis’in, kahvaltılı çalışma toplantısına katılan herkese teşekkürlerini ilettiğini de belirtti. 
Kasulidis açıklaması çerçevesinde ülkesinin rolünün sadece coğrafik değil tüm bölge için anlayış ve barışın ileriye götürülmesi yönünde de rolünün bulunduğunu söyledi.   
Kasulidis açıklaması çerçevesinde tüm bölge, Avrupa ve daha ötesi için istikrarın önemli olduğuna dikkati çekti.  
Kuveyt Dışişleri Bakanı  Şeyh Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah kahvaltılı çalışma toplantısı davetinden dolayı Kasulidis’e teşekkürlerini sunarken bu çerçevede Kuveyt ve AB arasındaki ilişkilerin nasıl güçlendirileceği ve destekleneceği konusunda görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.  

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