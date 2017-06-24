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Kasulidis Paris’te temaslarda bulunacak

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Kasulidis Paris’te temaslarda bulunacak
Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in önümüzdeki Pazartesi günü Paris’te, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşeceği haber verildi.

Alithia gazetesi Kasulidis-Drian görüşmesinde, Kıbrıs sorunu, Fransız Total şirketinin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki enerji programı, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi, bölgesel konular ve İngiltere’nin AB’den çıkması (Brexit) konusunun ele alınacağını yazdı.

Kasulidis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un diplomatik danışmanı yanı sıra, Fransa’nın yeni Avrupa Bakanı Nathalie Loiseau ile bir araya geleceğini de kaydeden gazete, Kasulidis’in Total şirketinin üst düzey yetkilileriyle görüşmesinin beklendiğini de ekledi.

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