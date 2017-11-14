 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 110.148
  • Altın 160,272
  • Dolar 3,8947
  • Euro 4,5800
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAMerkezi Cezaevi’ndeki grev sona erdi

'Katil robotların yasaklanması' tartışması BM'ye taşındı

» »
'Katil robotların yasaklanması' tartışması BM'ye taşındı
BM Konvansiyonel Silahlar Kongresi'ne yapılan sunumda "durumun aciliyetine" vurgu yapıldı, katil robotlara yönelik yasaklayıcı bir yönetmelik ihtiyacı dile getirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde, "yapay zeka ile hareket eden katil robotların yasaklanması çağrısı" ile 5 gün sürecek bir konferans düzenleniyor. Pazartesi günü Cenevre'de başlayan ve Cuma günü sona erecek konferansa 70'e yakın ülkeden temsilciler katılıyor.

Bu amaçla "mevcut kapasiteyi gösterdiği" söylenen bir videonun da sunumu yapıldı.

Katil robotların yasaklanmasına yönelik kampanyayı yürüten oluşuma göre, ölümcül robot teknolojisi şu anda mevcut durumda.

Başını, "Öldürücü Robotları Durdurma Kampanyası"nın çektiği oluşum, üzerinde anlamlı bir insan kontrolü olmayan silahların tamamen yasaklanmasını talep ediyor.

Kampanya'dan yapılan açıklamaya göre, ABD, Çin, Rusya, İsrail, Güney Kore ve İngiltere bu alanda araştırmalar yürütüyor.

'Tetiği çekme kararı insandan çıkabilir'

California Üniversitesi'nden yapay zeka teknolojileri üzerine çalışan Stuart Russel, hazırlanan kurgu videonun gösteriminde yaptığı konuşmada, bu teknolojinin bilim kurgu olmadığını belirterek, "Aslında bu film varolan kapasitenin bir sunumu sadece" dedi.

Bu alandaki mevcut trendin devam etmesi halinde, "tetiği çekme kararının" insandan çıkabileceği savunuluyor.

Bu tür teknolojilerin, silahlanma alanındaki etik kuralları çiğnediği ve kolaylıkla da çoklu olarak üretilerek "silahlı gruplar ile tehlikeli ülkelerin" eline geçebilecekleri endişesi dile getiriliyor.

'Savaş teknolojilerindeki üçüncü evrimi engelleyin'

Ağustos ayı içinde aralarında, Elon Musk'ın da bulunduğu 100 önemli robot ve yapay zeka girişimcisi ve uzmanı Birleşmiş Milletler'e "katil robotları yasaklama" çağrısı yapmıştı.

Yapılan çağrıda, barut ve nükleer silah sonrası "savaş teknolojilerindeki üçüncü evrimin" engellenmesi gerektiği vurgulanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Katalan Parlamento Başkanı kefaletle serbest kalacak10 Kasım 2017 Cuma 13:35
  • Brexit Almanya'ya pahalıya mal olacak10 Kasım 2017 Cuma 13:33
  • Vatikan'da sigara satışına yasak geliyor10 Kasım 2017 Cuma 09:50
  • İngiltere hükümetinde bir bakan daha istifa etti09 Kasım 2017 Perşembe 16:06
  • Juncker: Sırbistan ve Karadağ 2025’ten önce AB üyesi09 Kasım 2017 Perşembe 16:04
  • Belçika Başbakanı: Kriz Belçika'da değil İspanya'da08 Kasım 2017 Çarşamba 15:43
  • Almanya'da Kürt gösterici için tutuklama kararı07 Kasım 2017 Salı 15:27
  • Londra’da liderler zirvesi: Konu cinsel taciz06 Kasım 2017 Pazartesi 14:53
  • Belçika Katalan politikacıları serbest bıraktı06 Kasım 2017 Pazartesi 14:34
  • Katalan lider Puigdemont Belçika polisine teslim oldu05 Kasım 2017 Pazar 19:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti