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Kayıp Kişiye, Adına Kayıtlı Ağaçlar İçin Vergi

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Kayıp Kişiye, Adına Kayıtlı Ağaçlar İçin Vergi
Kayıp Kişiye, Adına Kayıtlı Ağaçlar İçin Vergi

Güney Kıbrıs’ta kayıp bir kişiden, adına kayıtlı üç ağaç için emlak vergisi istendi.

Kayıp bir kişinin adına, mal varlığı olarak üç ağacın kayıtlı olduğu ve mirası devralma zamanı geldiğinde, kayıp kişinin ailesinden emlak vergisini ödemelerinin istendiği belirtildi.

Borcu sanki kendisi ödemiş gibi kayıp kişi adına makbuz çıkarıldığını da yazan Fileleftheros gazetesi, olayın dağlık bir köyde meydana geldiği ve makbuzda ise “işbu belge ile bahse konu kişinin ihtiyar heyetine yönelik ekonomik veya başka bir yükümlülüğü yoktur” ifadesinin yer aldığını kaydetti.

Kayıp kişinin yakınlarının durumdan ciddi rahatsızlık duyduklarını da belirten gazete, yakınlarının, vergi miktarının söz edilemeyecek kadar az olduğunu, fakat esas meselesinin kayıp kişilerin mal varlıklarıyla ilgili meselenin neden çözülmediği ve bu kişilerin neden hâlâ emlak vergisi borçlusu olarak göründükleri olduğuna işaret ettiklerini ekledi.

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