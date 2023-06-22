Kayıp Titan için kritik saatlere girildi

Titanik'in enkazına doğru dalış yaptıktan sonra haber alınamayan Titan denizaltı aracında oksijen stoku bitmek üzere. Saatler geçtikçe umutlar azalıyor ancak arama çalışmaları devam ediyor.

Uluslararası arama kurtarma ekibi Titanik'in enkazını görmek için dalış yapan beş kişiyi taşıyan dalış aracı Titan'ı bulmak için enkazın üzerinde denizden ve havadan yapılan büyük arama kurtarma operasyonu beşinci gününe girdi.

Deniz altındaki sesleri algılayan cihazlarla yapılan, ABD, Kanada ve Fransa'nın katıldığı arama çalışmaları devam ederken Pazar gününden beri haber alınamayan Titan'dan henüz bir iz yok.

ABD merkezli OceanGate Expeditions tarafından işletilen dalış aracı Titan, Kuzey Atlantik'te Pazar günü yerel saatle 08.00'de beş kişilik turistik dalışına başlamıştı. İki saat sürecek Titanik batığına dalışın sonuna doğru destek gemisi ile iletişimi koptu.

Oksijenin her an bitebilir

Şirkete göre 96 saatlik oksijen stoğu olan Titan'ın oksijen tanklarının Perşembe günü boşalması bekleniyor. Uzmanlar oksijenin ne kadar süre yeteceğine dalış aracının güç kaybedip kaybetmediği ve içindekilerin ne kadar sakin kalabildiği gibi çeşitli faktörlerin etkili olacağını belirtiyor.

Ancak oksijenin ne kadar yeteceği faktörü dışında, dalış aracının bir yerde sıkışıp kalmış olabileceği ya da zarar görmüş olabileceği gibi olasılıklar da mevcut.

Denizaltından gelen ses umut verdi

Arama kurtarma ekipleri ve Titan'da bulunan beş kişinin yakınları Kanadalı arama ekiplerinin Çarşamba günü denizin altından gelen bazı seslerin kaydedildiği haberi ile umutlandı. Sahil Güvenlik uzaktan kumandalı denizaltı arama araçlarını seslerin geldiği yere yönlendirildiğini açıkladı. Ancak yetkililer seslerin Titan'dan gelmemiş olabileceğini de belirttiler.