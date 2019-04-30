Kazakistan Sanatçısı Bahytkan Myrzahmetov’un Kişisel Resim Sergisi ile Özbekistan Sanatçıları Sergisi açıldı

Kazakistan Sanatçısı Bahytkan Myrzahmetov’un Kişisel Resim Sergisi ile Özbekistan Sanatçıları Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Tarafından Açıldı…

Özbekistan Ressamlarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan Özbekistan Sanatçıları Sergisi ile Kazakistan Sanatçısı Bahytkan Myrzahmetov’un 25 eserden oluşan Kişisel Resim Sergisi’nin yer aldığı iki ayrı sergi, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonları’nda yer alan serginin açılışına, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Kurucu Rektör Yardımcısı Tamer Garip, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, rektör yardımcıları, Girne Üniversitesi yetkilileri, dekanlar, öğretim üyeleri, Özbekistanlı ve Kazakistanlı Sanatçılar ile misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistan Sanatçıları adına Mukhtarkhan Isanov ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Asya’dan Akdeniz’e Doğru Uzanan Yıkılmaz Sağlam Bir Sanat Köprüsü İnşa Edildi…”

Sergilerin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Medeniyetler kuran, kültürlerin yeşerip kökleşmesini sağlayan en önemli unsur olan sanatla, Asya’dan Akdeniz’e doğru uzanan yıkılmaz sağlam bir sanat köprüsü inşa edildiğini söyledi.

Bu serginin son sekiz ayda kampüste gerçekleşen 32’inci sergi olduğunu belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi öncülüğünde 7 Özbek ressamla Ortadoğu’nun sanatsal mirası, gerçekliği ve mistisizmi, Kazak sanatçısı Bahytkan Myrzahmetov ile de görünmez dünyamızı hep birlikte keşfe çıkacağız. Kampüste ise 8 farklı sergi sanatseverlerle buluşuyor” dedi.

Bugüne kadar onlarca sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 8 bine yakın eser yarattığını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, nitelik ve nicelik bakımından birikimin devam edeceğini ve 20 binlere ulaşılacağından söz etti. Prof. Dr. Şanlıdağ, 15 Kasım 2020’de açılacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi yanında Kıbrıs Araba Müzesi, Milli Tarih Müzesi, Denizcilik Müzesi, Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile birlikte 7 müzenin sanatseverlerle buluşacağını belirterek, “Tüm bunları tek bir cümle ile tanımlayacak olursak o cümle tüm kısıtlamaları reddeden sanatın birleştirici gücü olurdu” ifadelerini kullandı.

“Başarı Hep Birlikte, Gurur Hepimizin…”

“Dörtnala gelip uzak Asya’dan, Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim” dizelerini kullanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, otuz yıldır bu coğrafyada, eğitim, bilim, sanat ve inovasyon denildiğinden akla Yakın Doğu Üniversitesi geldiğini belirterek şunları söyledi: “Kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi, dünya üniversiteleri ile yarışan, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında girmeyi hedefleyerek akademik ve inovatif çalışmalarını sürdürmektedir. 20 fakülte, 6 enstitü, 32 araştırma ve uygulama merkezi, 104 araştırma ve uygulama laboratuarı, sayısız araştırma projeleri, 1200’e ulaşmış uluslararası yayınla, biri Nobel Ödüllü ikisi TUBİTAK Bilim Ödüllü, 5’i Bilime Yöne Veren 100 Türk İnsanı arasında yer alan binin üzerinde akademisyenle ortak hedefe kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bu meşakkatli yolculuğu Günsel ailesinin her bir bireyinin inancı, gayreti, desteği ve yol göstericiliği ile gerçekleştirmekteyiz. Başarı hep birlikte, gurur hepimizindir.”

Mukhtarkhan Isanov: “Bu Sergi Dr. Suat İrfan Günsel’in Erdemidir…”

Sözlerine Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel ve ailesine saygılarını sunarak başlayan Özbekistan Sanatçıları adına konuşan Mukhtarkhan Isanov da, Özbekistan Sanatçıları Sergisi’ne katılanlara teşekkür etti.

Mukhtarkhan Isanov, “Türk dünyası halklarını bir araya getirdiği ve bize bu imkanı sunduğu için Günsel ailesine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Serginin açılışı bizim başarımız değil, Dr. Suat İrfan Günsel’in erdemidir. Özbekistan sanatçıları adına her şey için teşekkür ederim” dedi.

Bakan Ataoğlu: “Yakın Doğu Üniversitesinin Sanata Verdiği Değere Sonuna Kadar Destek Olacağız…”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, geçmişte olduğu gibi Türki devletlerden sanatçıların ne kadar değerli olduğunun farkında olan ve üniversitede her bölümde sanata yer vermeye çalışan, sanatsal etkinliklerin sayısının giderek ciddi şekilde artışının görüldüğü kampüste Yakın Doğu ailesinin sanata ne kadar önem gösterdiğini gördüklerini söyledi.

Bakan Ataoğlu, “Hızına yetişemediğimiz gelişmeler oluyor. Sadece kampus içerisinde yapılan adımlar ve etkinlikler sanatla ilgili önemin, ne kadar önemli olduğunu Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak gördük. Bakanlık olarak kendi içimizde açmaya çalıştığımız müzelere de Yakın Doğu ailesinin her türlü katkıyı koymaktadır” dedi.

Sergi ve dostluğu simgeleyen eserlerle Özbekistan’a ve Kazakistan’a oluşturulan köprü ile barış güvercinleri gönderildiğini dile getiren Bakan Ataoğlu, oluşturulan köprü ile yansımalarının görüleceğini söyledi. “Yakın Doğu Üniversitesinin sanata vermiş olduğu değere sonuna kadar destekçisi olacağız” diyen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkeye kazandırdıklardan dolayı Yakın Doğu ailesine teşekkürlerini iletti.

Gümüş Anahtar Onur Ödülü Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından Özbekistanlı sanatçılara teşekkür plaketi verildi. Daha sonra Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından Kazakistan Sanatçısı Bahytkan Myrzahmetov’a “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi.

“Hakiki Bir Vatansever Olan Dr. Suat İrfan Günsel’i Kutluyorum…”

Ödül takdimi sonrası konuşan sanatçı Bahytkan Myrzahmetov, “Sizleri sergimin açılışında görmekten mutluluk duyuyorum. Sosyalist bir ülkede doğdum, büyüdüm ve bir birey olarak şekillendim. Ülkemde ana fikir olarak her şeye değer katan insandır. Benim eserlerimde de ana fikir olarak figürler insandır. Bu serginin adı “Altın Bozkırın Melodisi”dir. Çalışmalarımla Türk dünyasının kültürel paletini ve kendi halkımın ruh güzelliği ile gücünü yansıtmaya çalıştım. Eserlerimle birlikte gönlümün bir parçasını da burada bırakıyorum. Hakiki bir vatansever olan Dr. Suat İrfan Günsel’i maddi ve manevi katkılarından dolayı en içten dileklerimle kutlar, teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

Sergiler Gezildi…

Teşekkür Plaketleri ve Ödül takdiminin ardından Kazakistan Sanatçısı Bahytkan Myrzahmetov’un Altın Bozkırın Melodisi isimli Kişisel Resim Sergisi ile Özbekistan Sanatçıları Sergisi’nin açılış kurdelesi kesilerek, sergiler gezildi. İki sergi, 14 Mayıs 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında gezilebilecek.