  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

Kenan Doğulu: Sezen Aksu Seçilmiş Bir Kişidir Ve Bizim Topraklarımıza Denk Gelmiştir

»
Kenan Doğulu: Sezen Aksu Seçilmiş Bir Kişidir Ve Bizim Topraklarımıza Denk Gelmiştir
Kenan Doğulu: Sezen Aksu Seçilmiş Bir Kişidir Ve Bizim Topraklarımıza Denk Gelmiştir

Şarkıcı Kenan DoğuluYaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, eleştirilere maruz kalan Sezen Aksu'ya destek verdi. Doğulu, "Seçilmiş bir kişidir o ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Ozanımız, canımız Sezen'inimizdir" dedi.

Doğulu, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ünlü sanatçıya destek verdi ve şu notu düştü:

“Barışçıl ve üstün empati yeteneği; sevgi, aşk ve hoşgörü kalesi yapısıyla hepimizin kalplerine değmiş bir aile büyüğümüz; erdemli, bilgili ve çalışkan bir Türk kadınımızdır o. Dünyanın her ülkesinde hayranları olan, Türk müziğini pop müzik ile evlendirmiş ve milletimizi gururlandırmış ulusal bir hazinedir. Seçilmiş bir kişidir o. Ve bizim topraklarımıza denk gelmiştir. Şanslı olduğumuzu düşünerek davranmamız ve pamuklara sarıp ödüllendirmemiz gereken, bize sevmeyi öğreten halk ozanımız, canımız Sezen’imizdir.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli’den Kabaş’a: Sözde gazeteci22 Ocak 2022 Cumartesi 22:22
  • Sezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim22 Ocak 2022 Cumartesi 22:21
  • Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten tutuklandı22 Ocak 2022 Cumartesi 22:20
  • THY, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 31 Seferi İptal Etti22 Ocak 2022 Cumartesi 21:45
  • RTÜK’ten Kanallara Sezen Aksu ‘Uyarısı’22 Ocak 2022 Cumartesi 21:17
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!22 Ocak 2022 Cumartesi 19:38
  • Türkiye Hentbol Millileri Rum Yönetiminden Vize Almak Zorunda Kaldı22 Ocak 2022 Cumartesi 15:03
  • Haaretz: Erdoğan İlişkileri Düzeltmek İstiyor Ama İsrail Kuşkulu22 Ocak 2022 Cumartesi 13:04
  • El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele’den GORA’lı Paylaşım: Türk Uzay Üssü Tarafından Kaçırıldım22 Ocak 2022 Cumartesi 11:45
  • Oyuncu Sermiyan Midyat Gözaltına Alındı22 Ocak 2022 Cumartesi 01:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti