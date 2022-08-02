Kendine havalimanı yapıyor!

Austin bölgesinin dışında inşa edilmesi planlanan havaalanının kavramsal planlarının onaylandığı bildirilirken, kendisinin ve yöneticilerinin Giga Texas ve Boring Company tesislerine kolay erişim sağlayabilmelerinin amaçlandığı aktarıldı.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, kendisinin ve yöneticilerinin Giga Texas ve Boring Company tesislerine kolay erişim sağlayabilmeleri için Austin dışında kendi havaalanını inşa etmeyi planlıyor.

Dailymail’ın haberinde, Austin'in doğusunda, Bastrop yakınlarında bir yerde olacak özel havaalanı için kavramsal planların onaylandığı aktarıldı.

Havaalanının yeri ve ne zaman inşa edileceği açıklanmazken, Musk ve üst düzey yöneticilerini taşıyan özel jetler için bir yer olarak hizmet etmenin yanı sıra, birçoğu Lone Star State'de bulunan şirket yetkilileri tarafından da kullanılabileceği vurgulandı.

SpaceX'in kurucusu Musk, halihazırda 2015 Gulfstream G650 jetiyle seyahatlerini gerçekleştirirken, geçtiğimiz günlerde gelecek yıl teslim edilmek üzere yeni bir özel jet seti sipariş etmişti.

Corona virüs pandemisinin ortaya çıkardığı başka çip olmak üzere yaşanan tedarik sorunları Musk’ın şirketlerindeki üretim çalışmalarını zorlaştırırken, son günlerde sıklıkla Austin bölgelerindeki fabrikalarına seyahat ediyor.

Bölgedeki Austin-Bergstrom Uluslararası Havaalanı ise Giga Texas ve Boring Company tesislerine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Musk’ın kendine özel havaalanı inşa etmek için Çevre Koruma Ajansı'nın yanı sıra Federal Havacılık İdaresi'nden onay alması gerekiyor.