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Kendisine damardan meyve suyu enjekte etti bakın ne oldu?

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Çin'de bir kadının, 'sağlık için' kendisine damardan meyve suyu enjekte ettiği ve ölüm tehlikesi atlattığı öğrenildi.
Kendisine damardan meyve suyu enjekte etti bakın ne oldu?

BBC'nin haberine göre, Çin'in Hunan eyaletindeki Şiangnan Üniversite Hastanesinden bir görevli, 'sağlıklı olmak için' 20 çeşitten fazla meyvenin suyunu kendisine damardan enjekte eden 51 yaşındaki kadının böbreği, karaciğeri, kalbi ve akciğerinin zarar gördüğünü söyledi.

 

Kadının 5 gün boyunca yoğun bakım servisinde tutulduğu, daha sonra odaya çıkarıldığı ve bir süre sonra da taburcu edildiği belirtildi.

Sosyal medyada ise kadınla ilgili '#OldWomanPutsJuiceIntoVeins' etiketi altında çok sayıda yorum paylaşıldı.

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