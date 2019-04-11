Kenyalı gece bekçisi, tek başına kazma kürekle köyüne yol yaptı

Kenya'nın başkenti Nairobi'ye 80 kilometre mesafedeki bir köyde halk, çalılıkların arasından geçilemediği için çarşıya gitmek için dört kilometre yürümek zorunda kaldı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'ye 80 kilometre mesafedeki bir köyde halk, çalılıkların arasından geçilemediği için çarşıya gitmek için dört kilometre yürümek zorunda kaldı. Köyün 45 yaşındaki gece bekçisi gönüllü oldu, kazma ve kürekle tek başına altı günde yol yaptı.

Kaganda adlı köyde gece bekçiliği yapan Nicholas Muchami şimdiye kadar 1,5 kilometre yol kazdı.

Muchami, kimsenin parasız çalışmayı kabul etmediği için yolun geri kalan 500 metrelik bölümünü de kendisi tamamlayacak.

BBC Nairobi Muhabiri Peter Mwai, köylülerin daha önce dükkanlara gidebilmek için bir patikayı kullandıklarını aktardı.

Patikanın geçtiği araziye çit çekildi

Fakat patikanın geçtiği arazinin sahibi buraya çit çekti ve her gün fazladan yol yürümek zorunda kalan köylüler, yeni bir yol yapılması için belediyeye yaptıkları başvurudan sonuç alamadı.

Muchami, bunun üzerine bir arabanın geçebileceği genişlikteki yolu tek başına yapmaya karar verdiğini söyledi.

Nicholas Muchami, köylülerin kendisini "kahraman" ilan etmesine rağmen, kimseden yardım alamadığını belirtti.

Şimdiden çocukların henüz tamamlanmamış olmasına rağmen bu yolu kullanarak yakınlardaki ilkokula gittiklerini belirten Nicholas Muchami, "İnsanlar mutlu olduğu için ben de mutluyum" dedi.