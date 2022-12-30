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Keziban Oldaç hayatını kaybetti

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Lefkoşa sakinlerinden Keziban Oldaç hayatını kaybetti.
Keziban Oldaç hayatını kaybetti

Lefkoşa sakinlerinden Keziban Oldaç yaşamını yitirdi.

Keziban Oldaç'ın vefatını sevenleri, “Aile büyüğümüz, annemiz, anneannemiz Keziban Oldaç’ı kaybetmenin derin acısı içindeyiz” ifadeleriyle duyurdu.

Keziban Oldaç’ın cenazesi bugün 14.25’te ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabistanlığı’na defnedilecek.

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EVLATLARI:

Güliz Oldaç

Cemalfer Şeniz Atamert- Cemal Atamert

Şerife Arıl - Aydın Arıl (Merhum)

TORUNLARI:

Zayan Topaloğlu- Mehmetali Topaloğlu

Mehmet Salih Atamert

Kezban Arıl - İzzet Barış Çinar

Emine Arıl - Ali Alp

 

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