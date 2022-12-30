Keziban Oldaç hayatını kaybetti

Lefkoşa sakinlerinden Keziban Oldaç yaşamını yitirdi.
Keziban Oldaç'ın vefatını sevenleri, “Aile büyüğümüz, annemiz, anneannemiz Keziban Oldaç’ı kaybetmenin derin acısı içindeyiz” ifadeleriyle duyurdu.
Keziban Oldaç’ın cenazesi bugün 14.25’te ikindi namazına müteakip Lefkoşa Kabistanlığı’na defnedilecek.
EVLATLARI:
Güliz Oldaç
Cemalfer Şeniz Atamert- Cemal Atamert
Şerife Arıl - Aydın Arıl (Merhum)
TORUNLARI:
Zayan Topaloğlu- Mehmetali Topaloğlu
Mehmet Salih Atamert
Kezban Arıl - İzzet Barış Çinar
Emine Arıl - Ali Alp
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