Kıb-Tek'teki vurgunun perde gerisi! İşte detaylar!

Olayla ilgili polis açıklaması şu şekilde;

Mağusa’da, 28 Ağustos 2017 tarihinde Kıb-Tek tarafından, abonelerden pay-point sistemi ile tahsil edilen 26 bin 55 TL paranın 5 bin 90 TL’lik tutarının banka hesabına yatırılmayarak çalındığı tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen D.G. (K-35) ve T.T. (E-57) tutuklandı.

MAHKEMEYE ÇIKARILIYORLAR

Tutuklanan 2 Kıb-Tek çalışanı bugün mahkemeye çıkarılıyor. Hesaplardaki açığın 600 Bin TL'yi bulması beklenirken paranın Kıb-TEK abonelerinden pay-point sistemi (Makinelere yatırılan ödemeler) ile tahsil edilen paranın eksik olması üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.

DÜN MÜDÜR ŞİKAYETÇİ OLDU

Yapılan araştırma sonucu ortay açıkan açık ile ilgili dün Kıb-Tek Genel Müdürü'nün Mağusa'ya gidip polise şikayetçi olduğu öğrenildi.

PAY-POİNT HESAPLARINDA AÇIK

Hesaplardaki açığın 600 Bin TL'yi bulması beklenirken paranın Kıb-TEK abonelerinden pay-point sistemi (Makinelere yatırılan ödemeler) ile tahsil edilen paranın eksik olması üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.