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“Kıbrıs Bankası”nın En Pahalı Evi Satıldı

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“Kıbrıs Bankası”nın En Pahalı Evi Satıldı
“Kıbrıs Bankası”nın En Pahalı Evi Satıldı

 Güney’deki “Kıbrıs Bankası”nın portföyünde bulunan en pahalı evin “Kıbrıs” pasaportu sahibi Çinli bir yatırımcı tarafından satın alındığı belirtildi.

Alithia gazetesi “İnBusinessNews’”ün bilgilerine dayanarak “Kıbrıs Bankası”nın,  9.7 milyar Euro değer biçtiği evin,  koronavirüs döneminde 9 milyon Euro’ya, “Kıbrıs” pasaportu sahibi Çinli bir yatırımcıya satıldığını yazdı.

Bahse konu evin, Limasol’da, Güney Kıbrıs’ın meşhur bölgelerinden biri olan “Saint Raphael” bölgesinde bulunduğunu yazan gazete, 454 metrekare olan evin, 5 yatak odası, büyük bir havuz, balkonları ve deniz manzarasının bulunduğunu yazdı.

Habere göre, bin 95 metrekarelik alana inşa edilen evde, 266 metrekarelik bodrum katı, ev sineması, şarap mahzeni de bulun

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