“Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi” Düzenlenen Törenle Açıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi’nin çeşitli birimlerinde 18 yıldır sürdürülen bilimsel çalışmalar sırasında toplanmış olan ve 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyallerin yer aldığı “Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi” T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Eczacılık Fakültesi Binası’nda yer alan müzenin açılışına; T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Başmüşaviri Kadir Akçeşme, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları ve misafirler katıldı.

Müzenin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cavit Atalar, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali birer Konuşma yaptı.

Prof. Dr. Hassan: “Yeni Bir Ulus Ötesi Nitelik Kazanıldı…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi’nin bilim, eğitim ve doğaya giden yolu keşfetme ortamı olduğunu ifade ederek Üniversitenin önemli bir sentezi gerçekleştirmek amacıyla ivmesini sürekli artırdığını söyledi.

Müzenin, Türkiye ve dünyanın çeşitli kurumlarıyla işbirliği içerisinde olduğunu belirten Prof. Dr. Hassan, Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ile yeni bir ulus ötesi nitelik kazanıldığını, müzenin bitki birikimi, sergilemesi, mekan özellikleri ve metotları ile uluslararası sıfatı hak ettiğini belirtti.

Bitki örneklerinin kurutularak özel tekniklerle saklanmasının 18 yıldır sürdürülen bilimsel çalışmaların ürünü olduğunu dile getirerek, Müzenin özelliklerinden bahseden Prof. Dr. Hassan, “Kıbrıs’a özgü bin 600’e yaklaşmış bitki türünün 11 bin örneği, Kıbrıs’a özgü 140 ve Kuzey Kıbrıs’a özellikle Beşparmak Dağları bölgesinde yer alan 19 çeşit bitki türü müzede yer alıyor. Fosiller ve jeolojik materyaller, böcek örnekleri, uğur böceği koleksiyonu, sürüngen örnekleri, mantarlar, deniz yosunları sergileniyor” dedi.

Müzenin biyoloji, eczacılık, tıp, farmakoloji, ormancılık, besin mühendisliği konularında çalışmalara yeni imkan ve görüş açıları sağlayacağını söyleyen Prof. Dr. Hassan, üniversiteler arası işbirlikleri ve TUBİTAK projeleri ile zenginleşeceğine vurgu yaptı.

Bilim ve Sanat Bütün Sanat Alanlarında Yer Alıyor…

Yakın Doğu Üniversitesinin eğitim, sağlık, inovasyon tekniği ve yönetimindeki öncülüğü ile değişik alanlardaki kurumlaşmayı uyumlu bir sentez ile yeniden ürettiğini dile getiren Prof. Dr. Hassan, üniversitenin sanat vizyonundan söz etti. Prof. Dr. Hassan, “Günsel ailesinin azimli ve özverili liderliğinde Üniversitenin ilk günlerinden itibaren önde gelen amaçlarından bir tanesinin kültür-sanat faaliyetleri olduğuna işaret ederek, Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesinin bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

“Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesinin bütün dinamiklerini ülkesi için seferber etmesi Günsel geleneğinin bir ilkesidir” diyen Prof. Dr. Hassan, böyle olduğu için bilim ve eğimi bütün sanat alanlarında kavrayan bir kimlik yaratıldığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan sözlerinin sonunda, müzenin oluşmasında emek gösteren bütün zihinsel ve işgücü emeği sahiplerine teşekkür etti.

220 Milyon Yıl Öncesine Dayanan Örnekler Müzede Yer Alıyor…

Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi temellerinin 1995 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsünün Kıbrıs Jeoloji konusunda görevlendirdiği uzman heyetin çalışmalarıyla atıldığını dile getiren Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cavit Atalar da konuşmasında yapılan projelerden söz etti.

Prof. Dr. Atalar, “2005 yılında T.C. Büyükelçiliği’nin Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) temelinde ilk evaploidler konusunda evaporit çalışmaları yaptık. 2010 yılından itibaren muazzam çalışmalar yürüttük. 92 milyon yıl önce deniz altı lavları ile başlayan Kıbrıs Jeolojisinden örneklerimiz var. Beşparmak sıradağlarının 250 milyon yıllık kireç taşları, 220 milyonluk fosilleşmiş ağaçları göreceğiz. Çalışmalarımız sürdürerek size geniş bir koleksiyonda daha fazla örnekler sunacağız” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gücel: “18 Yıllık Bir Hayali Gerçekleştirdiğimiz Müzede, Her Örneğin Bir Hikayesi Var…”

Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel de, 18 yıldır bir hayali gerçekleştirmek için uğraştıklarını belirterek müzede yer alan örneklerin 220 milyon yıl öncesine dayandığını söyledi.

Kıbrıs’ın en büyük Herbaryumu olarak NEU koduyla müzenin tescillendiğini ve dünyada tanınan bir Herbaryum niteliği taşıyan Müzede, 11 bin örneğin bulunduğunu ve bu örneklerin artacağını belirten Prof. Dr. Gücel, “Müze içerisinde göreceğiniz her örneğin bir hikayesi var. 220 milyon yıl öncesine dayanan örneklerin yanı sıra, Kıbrıs’ta yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz örnekler var. Bir tanesi dünyada yaşayan en yaşlı canlı örneğidir. Eski iklim çalışmalarından 174 bin yıl öncesine dayanan veriler var” sözlerini kullandı.

Günsel ailesinin maddi ve manevi desteği, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği ile Bakanlıkların verdiği proje destekleri ve Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu katkılarıyla Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi’nin oluştuğunu dile getiren Prof. Dr. Salih Gücel, “Taşkent Doğa Parkı’na, araştırmacı arkadaşlarım Özge Öden Fuller, Wayne Fuller, Cavit Atalar ve diğer emek koyan bütün araştırmacılarımıza teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bakan Erkut Şahali: “Herbaryum Kurulmasının Sağlanması Bir Akademinin Yapacağı En Önemli İşlerden Biri…”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise yaptığı konuşmada, Herbaryum kurulmasının sağlanmasının bir akademinin yapacağı en önemli işlerden biri olduğunu belirterek, Yakın Doğu Üniversitesinin girişiminin özel ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Doğadan veri toplamak ve insanlığın istifadesine sunmanın zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Bakan Şahali, “Bu işin görev gibi değil, sevda gibi yapılması gerekir. Böylesi bir adanmışlık gerçek anlamda insanlığa hizmeti başarmayı sağlıyor. Bu heyecanı samimiyetle paylaşıyor ve tebrik ediyorum” dedi.

Devlet olarak bu çalışmaların daha çok yanında yer alınması gerekliliğinden söz eden Bakan Şahali, “Kamu düzenini sağlamakla görevli olanlar olarak ne yaparsak yapalım, akademinin başardığı kadar toplum için üretmekte başaralı olamayız. Akademinin açtığı yoldan ilerlemeliyiz. Bizden sonra gelecek olanlara düşen görevi layıkıyla yerine getirmek esas olmalı. Bu kolektif bilinci başarabildiğimiz oranda Kıbrıs Türk insanın sahip olduğu değerler ve bu değerleri kullanarak başaracakları dünyada ses getirebilecektir” sözlerini dile getirdi.

Çalışmaya emek veren herkesi kutlayan Bakan Erkut Şahali, açılış törenine katılamayan Başbakan Tufan Erhürman’nın tebrik mesajını ileterek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel ile diğer yöneticiler Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılıştan sonra müze gezilerek, müzeyle ilgili detaylı bilgiler alındı.