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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden İki Sergi Birden

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden İki Sergi Birden…Kazakistan ve Kırgızistan Sanatçılarının 40 Eserinden Oluşan “Kazakistan ve Kırgızistan Sanatçıları Sergisi” İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Tarafından Açılacak…
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden İki Sergi Birden

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nden İki Sergi Birden…Kazakistan ve Kırgızistan Sanatçılarının 40 Eserinden Oluşan “Kazakistan ve Kırgızistan Sanatçıları Sergisi” İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Tarafından Açılacak…


Kırgızistan ile Kazakistan Sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserin sergileneceği iki ayrı sergiden oluşan “Kazakistan ve Kırgızistan Sanatçıları Sergisi” İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından açılıyor. 


Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, aynı anda açılışı yapılacak iki ayrı serginin açılışı, 15 Nisan 2019 Pazartesi günü, saat 9.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonlarında yer alacak.


Kırgız Resim Sanatı Soyut ve Mecazi İfadelerle Sergilenecek…

Kırgız sergisinde, resimlerinde mecazi anlamlar taşıyan Sans Yazbek Mirzarahimov’un modern ve soyut tarzlarda eserleri, gerçekçi tarzda çalışan Zhanybek Berdikeev’in Kırgız yaşamını doğaya temsil ettiği eserleri, lirik tarzda çalışmayı tercih eden Sarkin Sorombaev’in soyut eserleri sergilenecek. Beş kişilik Kırgızistan grubunda bir de heykeltıraş Nurlan Kebekuulu’da yer alıyor.

Etnik Motifler ile Kazakistan Kültürü Yansıtılacak…

Çeşitli stilleri ve tematik alanları temsil eden Kazakistan sanatçıları sergisinde ise ünlü bir Kazakistan sanatçısı ve heykeltıraş olan Sembigali Smagulov ile birlikte 6 sanatçının eserleri sergilenecek. Derin etnik motifler ve yenilikçi yöntemleri kullanan Aktoty Smagulova ile eserlerinde felsefi ve psikolojik derinliği ön plana çıkan Bakytnur Burdesbekov ve Abai Chunchalinov&#39;un savaş sahnelerini yansıttığı eserleri sanatseverlere sunulacak.

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