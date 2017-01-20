Kıbrıs'a geliyorlar!

Kıbrıs Gazetesi’nden Orhan İsmailoğlu’nun aktarımına göre, ekibin, bu akşam ve yarın akşam Girne’de bulunan Rocks Hotel’de sahneye çıkacak Bülent Ersoy konserini izleyeceği bildirildi.
Ünlü dört isim, ülkemizde kısa bir tatil yapacak.
Kıbrıs Gazetesi’nden Orhan İsmailoğlu’nun aktarımına göre, ekibin, bu akşam ve yarın akşam Girne’de bulunan Rocks Hotel’de sahneye çıkacak Bülent Ersoy konserini izleyeceği bildirildi.
Ünlü dört isim, ülkemizde kısa bir tatil yapacak.
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