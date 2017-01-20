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Kıbrıs'a geliyorlar!

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Kıbrıs'a geliyorlar!
Türk televizyonunda reyting rekorları kıran “İşte Benim Stilim” adlı yarışmada yer alan jüri üyeleri Kemal Doğulu, Nur Yerlitaş, İvana Sert ve sunucu Öykü Serter’in ülkemize geleceği öğrenildi

Kıbrıs Gazetesi’nden Orhan İsmailoğlu’nun aktarımına göre, ekibin, bu akşam ve yarın akşam Girne’de bulunan Rocks Hotel’de sahneye çıkacak Bülent Ersoy konserini izleyeceği bildirildi.

Ünlü dört isim, ülkemizde kısa bir tatil yapacak.

 

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