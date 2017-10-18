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Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Kürtler Öcalan'la ilgili bilgi isteyecek

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Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Kürtler Öcalan'la ilgili bilgi isteyecek
Güney Kıbrıs’ta yalayan Kürtlerin, Abdullah Öcalan’ın sağlık durumu konusunda bilgi almak için Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne ve Başkanı Stella Kiriakidu’ya başvuracağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Kürtlerin temsilcisinin gazeteye yaptığı açıklamaya dayanarak, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne yönelik yapılacak başvuruda, Avrupa Konseyi İşkenceleri Önleme Komitesi’nin (CPT), birkaç ay önce Öcalan’ı ziyaretinin sonucu hakkında bilgi talebinde bulunulacağını yazdı.

Haber göre Kürtler, Türk basınında çıkan, Öcalan’ın öldüğü şeklindeki haberlerin ardından dün, Güney Lefkoşa’daki AB ofisine yönelik yürüyüş düzenledi.

Kürtler, yürüyüşün ardından AB temsilcileriyle bir araya gelerek yetkililerinden CPT’ye yönelik soruyu iletmelerini talep etti.

Gazete, Kürtlerden bazılarının, sordukları soruya yanıt verilemesine kadar AB ofisinin karşısına kurdukları geçici konaklama yerinde kalacağını da yazdı.

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