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KIBRISLI NEDİR DİYENLERE..

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Arif Alasya

 

15 dakikalık yol olan Lefkoşa-Girne arasındaki mesafeyi gözünde büyütür.
Yemeği servis etmez, “kurtarır”.Yemeği ısıtmaz, “gızdırır”.
Nazardan korunmak için kurşun döktürmez, buhurdanlıkta zeytin dalı yakar ve tütünür.
Fırını açmaz, “yakar”.Sıvıları huni ile değil, “foniynan” döker.
Düğünlerde basdiş ağırlar.

Sac levhaya “lamarina” der.
Oyalanmak demez, “gurdalanmak” der.
Eski püskü şeylere “gurrada” der.
Kızdığı bir kişiye “koştur Digoma’ya gadar” der.
Saçına kurdele değil, “mantin” bağlar.
“İşte orada” demez, “aha oraşda” der.
Gaz lambasını gaz yağı ile değil“lambasuyuynan” yakar.
“Dövmek” kelimesini galibiyet anlamında kullanır.
Torununa “angonim” der.
Parfüm sürdüm” demez, “koku süründüm” der.
Eskiden “n’oldu be sör” derdi, şimdi moda “napan gardaş” demek.
Yengesine “genabla”der.
Tavuğu yıkarken “bibincalarını” koparır, sonra da “gabirgas” eder.
Ürperdiği zaman tüyleri diken diken olmaz,tüyleri“galkar”.
Kalitesiz nesnelere de kişilere de “ısgarta” der
Ufak bir çocuğa “çişin var mı” diye soru sormaz, “işendimin” ya da “bişşan var mı” diye sorar.
Birisinin saçları çok kıvırcıksa “gap teli gibi saçları” der.
Bisikletin selesine “velesbidin sellası”der.
Futbolculara “topcu”, raptiyeye “pünez” der.
Sigarasını küllükte değil “taplada” söndürür, Kımıldama demez, “gıbırdanma” der.
Kanepeye uzanmaz, “gannebbaya yatır”.
Battaniye değil “pataniya” örtünür.
Papaza “popaz”, rum kadınlarına “cira” der.
Lapsana, gazayağı, gabbar, ayrelli ya da buğday çiçeği mantar toplamak için dağlara çıkar.
Su borularına “solina” der.
Çeyrek demez, “urup” der.
Bisküvi demez, “ pisgot” der.
Dondurmayı külahta değil, “pisgodda” yer.,,,

1974’den önce Evinin Kapısını kilitlemez Arabasını hiç kilitlemezdi..

E bu gadarcık farkımız olsun..

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