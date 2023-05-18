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Kılıçdaroğlu yarın Sinan Oğan ile görüşecek

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, yarın Ankara'da bir araya gelecek.
Kılıçdaroğlu yarın Sinan Oğan ile görüşecek

14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 3 milyon oy alan Sinan Oğan'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak konusu.

Oğan içinde bulunduğumuz haftada, ATA İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanlarıyla bir araya geldi.

Şimdi sırada Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ile yapılacak görüşmelerde. Yarın Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında yapılacak görüşmede Oğan'ın Millet İttifakı'na destek verip vermeyeceği ele alınacak.

Oğan, seçimlerden önce 5 madde sıralamış, 13 milyon sığınmacının gönderilmesini, terör örgütleri ve onların siyasi yapılarıyla araya mesafe koyulmasını şart koşmuştu. Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı ile görüşüp görüşmeyeceği ise henüz net değil. 

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