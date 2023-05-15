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Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Bu seçimi alacağız

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlere ilişkin " Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Son
Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Bu seçimi alacağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından seçime ilişkin açıklama yaptı.

Dünden bu yana yaşananlara ilişkin net tespitleri anlatacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdarooğlu, paylaşımında, seçimlere ilişkin dünden bu yana çalıştıklarını ifade ederek "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

 

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