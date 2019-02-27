Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme başladı

Vietnam'da gerçekleşen ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un arasındaki ikinci görüşme başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un arasındaki görüşme başladı. İki liderin görüşmesine Vietnam ev sahipliği yapıyor.

Trump ve Kim ilk kez Singapur'da 8 ay önce görüşmüş, ikili ilişki kurma yönünde mutabakata varmıştı. Dört maddelik mutabakatta karşılıklı barışçıl ilişkiler için KDHC'nin nükleer silahlarını bırakması ve bölgede istikrar için ortak çaba gösterilmesi kararlaştırılmıştı.

TRUMP 'BAŞARILI GEÇECEK' DEDİ

Donald Trump, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada görüşmenin "başarılı geçeceğini" söyleyerek, KDHC ile ekonomik ilişki kurmak istediklerini ifade etti.

ABD Başkanı, KDHC'nin "sınırsız ekonomik potansiyeli olduğunu" belirterek, bu potansiyelden yararlanmak istediklerini belirtti.

Singapur'daki görüşmeyi de öven Trump'ın, geçmişte KDHC liderini hedef alan açıklamalar yaptığı, ancak görüşmelerin başlamasıyla bu açıklamalara son verdiği biliniyor.

KİM ZİRVEYE 'OLUMLU' BAKIYOR

KDHC lideri Kim Jong Un tarafından yapılan açıklamada da zirvenin olumlu geçebileceği söylendi.

İkinci görüşmenin büyük zorluklarla yapıldığını söyleyen Kim, zirveden sonuç alabileceklerini ifade etti.

Kim ve Trump, akşam yemeğini birlikte yiyecek.

ABD YAPTIRIMLARI MERAK KONUSU

KDHC, Singapur mutabakatıyla birlikte nükleer denemelerine son vermiş, ülkeyi nükleer silahlardan arındırmayı kabul etmişti.

Buna karşılık ABD yaptırımlarının gevşetilip gevşetilmeyeceği tartışma konusu olurken, Trump'ın bu konuda adım atmak için tam nükleer silahsızlanmayı beklediği belirtiliyor.

Japonya tarafından yapılan açıklamadaysa ABD'nin adımlarından bağımsız olarak kendilerinin yaptırımları sürdüreceği duyuruldu