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Kim Jong-un, pandemi sürecini iyi yönetemediği için ağlayarak özür diledi

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Kim Jong-un, pandemi sürecini iyi yönetemediği için ağlayarak özür diledi
Kim Jong-un, pandemi sürecini iyi yönetemediği için ağlayarak özür diledi

İktidardaki İşçi Parti’sinin kuruluşunun 75. yıldönümü sebebiyle, hafta sonu düzenlenen büyük askeri geçit töreninde konuşan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Covid-19 salgının şiddetlendiği dönemlerde ülkeye liderlik edemediğini söyledikten sonra gözlüğünü çıkarıp gözyaşlarını sildi.

Uzmanlar Kim’in bu hareketlerinin, rejimi üzerinde artan bir baskının göstergesi olduğunu belirtiyor.

Güney Kore gazetesi Korea Times’ın yazdığına göre Kim Jong-un açıklamaları şöyle: “İnsanlarımız bana, gökyüzü kadar yüksek, deniz kadar derin bir güven duydu fakat ben buna tatmin edici bir karşılık veremedim. Bunun için gerçekten üzgünüm.

Askerlerin, füzelerin, tankların ve artan askeri güce dair diğer kanıtların varlığına rağmen Kim, Covid-19 ile mücadele eden dünyanın dört bir yanındaki insanlara desteğini ve Güney Kore ile ilişkilerde iyileşme umudunu dile getirdi.

Güney Kore ise geçit töreninin yeni bir uzun menzilli balistik füzeyi içerdiğinden dolayı endişe duyduğunu söyledi. Dışişleri bakanlığı Pyongyang’ı nükleer silahlardan arındırma görüşmelerini sürdürmeye çağırdı.

Kim, konuşmasında, herhangi bir tehdit durumunda nükleer gücü harekete geçireceği konusunda uyardı ancak ABD yönetimine yönelik doğrudan eleştirilerden de kaçındı.

 

 

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