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Kim Kardashian o soru sorulunca gözyaşlarına boğuldu

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Uzun süredir ayrı yaşayan gösteri dünyasının ünlü çifti Kim Kardashian ve Kanye West geçtiğimiz haftalarda resmi olarak da boşanmıştı.
Kim Kardashian o soru sorulunca gözyaşlarına boğuldu

Gösteri dünyasının sansasyonel çifti, ayrılmış olmalarına rağmen ilişkileriyle hala gündeme gelmeye devam ediyor. Kanye West ile ayrı yaşamaya başladıktan sonra komedyen Pete Davidson ile birlikte olan ancak eski kocası West’in tacizlerine maruz kalan Kardashian, nihayet West’ten resmi olarak ayrılmayı başarmıştı.

Ancak Kardashian ve West’i bir arada tutan bir bağ var: Ebeveynlik. İkilinin birlikteliklerinden dört çocukları olmuştu. Şimdi Kardashian’a ayrı olmalarına rağmen West ile beraber ebeveynlik yapmanın nasıl olduğu soruluyor ve ünlü isim gözyaşlarını tutamıyor.

Angie Martinez Podcast için bir saatlik röportajda Kardashian, West’in Yahudi cemaatine yönelik antisemitik sözlerinin ardından ailesinin aldığı tepki hakkında konuştu. 29 Kasım’da boşanmaları kesinleşmeden önce Kardashian hala West’i koruduğunu fark ettiğini söylüyor: “Onu kesinlikle korudum ve çocuklarımın gözünde, çocuklarım için korumaya devam edeceğim.”

Röportajın ayrı bir bölümünde de Kardashian, Kanye ile ortak ebeveynlik hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamıyor ve “Birlikte ebeveynlik zor. Gerçekten çok zor” diyor.

Kardashian, röportajda çocuklarını dış dünyadan nasıl koruduğunu da anlatıyor: “Yani benim evimde çocuklarım dış dünyada olup biten hiçbir şeyi bilmiyor. Bunu elimden geldiğince dünyanın sonuna kadar koruyacağım. Çocuklarım hiçbir şey bilmiyor. Okulda en iyi arkadaşlarımdan bazıları öğretmen. Yani teneffüste neler olduğunu biliyorum. Öğle yemeğinde neler olduğunu biliyorum. Konuşulanları duyuyorum. Çocuklardan hiçbiri çocuklarıma bir şey söylemedi.”

Kardashian, West’in eleştirdiği kızı North ile olan videoları için ise şunları söyledi: “North’un telefonumda ve yalnızca benim telefonumda bir TikTok hesabı var.” Kardashian ayrıca, çocuklarından bu tür şeylere erişimi olan tek kişinin North olduğunu söyledi.

Ayrıca Kardashian, West ile anlaşamasalar da çocuklarına bir şey yansıtmadığını belirtiyor: “Bir şeyler yaşıyor olabilirim, ama ne yaşarsak yaşayalım, babalarının müziğini dinlemek istiyorlarsa, yüzüme o gülümsemeyi yerleştirmeli ve onun müziğini patlatmalıyım. Çocuklarımla birlikte şarkı söylemeliyim. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmalıyım. Onları bırakır bırakmaz, ağlayabilirim ya da geri mesaj atıp yapmam gerekeni yapabilirim.”

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