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Kiprianu: “Anastasiadis’in tutarsızlığıyla ilgili söyleyecek çok sözüm var”

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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in tutarsız davranışlarıyla ilgili söyleyecek çok sözünün bulunduğunu; ancak bunları Kıbrıs Türk tarafının kullanmaması için dile getirmediğini söyledi.
Kiprianu: “Anastasiadis’in tutarsızlığıyla ilgili söyleyecek çok sözüm var”

Kathimerini gazetesine söyleşi veren Kiprianu, Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda birbirine tezat görüşler sunduğunu ve “Kıbrıs’ın çıkarlarını savunmadığını” ifade etti. Kiprianu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’den iki devletli çözüm için baskı gördüğü iddiasında bulunurken, Akıncı’nın ezelden beri federal çözüm yanlısı olduğunu ve Guterres çerçevesi zemininde müzakerelerin yeniden başlaması için yaptığı çağrının, Türkiye’yi oldu-bittiye getirmek için yapılmış bir çağrı olduğunu öne sürdü.

Kiprianu “Peki bizim tepkimiz neydi? İki devletli çözüm değil, federal çözüm istediğimizi söylediğimize göre, Akıncı’nın bu çağrısını desteklememiz ve olayların gelişmesini sağlamamız gerekirdi” dedi.
Habere göre Kiprianu, Rum tarafının, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in söylediği şeyleri kullanmak yerine, kinayeli şekilde “Akıncı ile Türkiye’nin komplosunu keşfettiğini” söyledi.

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