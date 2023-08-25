  • BIST 7716.67
  • Altın 1629.48
  • Dolar 26.5343
  • Euro 28.6252
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Kırgızistan'daki müzik festivalinin birincisi Begüm Tekakpınar, KKTC'nin tanıtımı için çalışacak

»
Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen 3. "Meykin Asya" Uluslararası Müzik Festivali'nde birinciliğe layık görülen Kıbrıs Türkü Begüm Tekakpınar, yurt dışındaki festivallere katılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanıtımı için çaba gös
Kırgızistan'daki müzik festivalinin birincisi Begüm Tekakpınar, KKTC'nin tanıtımı için çalışacak

Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen 3. "Meykin Asya" Uluslararası Müzik Festivali'nde birinciliğe layık görülen Kıbrıs Türkü Begüm Tekakpınar, yurt dışındaki festivallere katılarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanıtımı için çaba göstereceğini söyledi.

Kırgızistan'dan dönüşte ülkesinde çiçeklerle karşılanan Tekakpınar, yaptığı açıklamada, festivalin kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu belirterek, başarı kazanacağını önceden hissettiğini belirtti.

3. "Meykin Asya" Uluslararası Müzik Festivali'nde Kıbrıs Türklerinin kültürlerini tanıtma fırsatı bulduğunu dile getiren Tekakpınar, "Bundan sonra yurt dışında festivallere katılarak ülkemin daha çok tanıtılması için çaba göstereceğim. Müzik yaşantım beste çalışma ve yurt dışındaki diğer festivaller ile devam edecek. Zaten Hollanda'da müzik eğitimime devam ediyorum. Fırsat buldukça orada Kıbrıs Türklerinin kültürlerini tanıtmaya çalışıyorum." dedi.

Tekakpınar, Kırgızistan'da KKTC'yi temsilen festivale katılmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, "Kazandığım başarıdan dolayı KKTC ve Türkiye'deki insanlar benimle gurur duyarak, beni anlatılmaz yaşanır bir mutluluk içine soktular." diye konuştu.

Kıbrıs Türküne verdiği destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Tekakpınar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kültür Bakanlığı'na da şükranlarını sundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bregovic'in Moldova'ya girişine izin verilmedi22 Ağustos 2023 Salı 15:18
  • 35. Işık Kitabevi Fuarı, 28 Ağustos'ta başlıyor22 Ağustos 2023 Salı 14:43
  • Begüm Tekakpınar’ın ailesinden Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu’na ziyaret21 Ağustos 2023 Pazartesi 13:54
  • Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı17 Ağustos 2023 Perşembe 13:10
  • 10. Halk Dansları ve Barış Festivali Cuma günü başlıyor16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:11
  • Tekakpınar, Kırgızistan’da KKTC’yi temsil ediyor…16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:43
  • “2023 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri” açıklandı15 Ağustos 2023 Salı 10:31
  • 6’ncı Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali başladı12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:26
  • Grup Rota Sevilen Şarkılarıyla Coşturdu11 Ağustos 2023 Cuma 10:38
  • Mehmetçik Festivali’ne desteğinden dolayı Aksa Enerji’ye teşekkür plaketi11 Ağustos 2023 Cuma 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti