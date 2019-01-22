Kış şartları Cezayir'de "Sessiz" ölümleri artırıyor

Cezayir'de "sessiz katil" olarak nitelendirilen doğal gaz zehirlenmeleri her kış onlarca kişinin ölümüne neden oluyor.

Cezayir'de "sessiz katil" olarak nitelendirilen doğal gaz zehirlenmeleri her kış onlarca kişinin ölümüne neden oluyor.

Kombi, soba ve şofben'den yayılan karbonmonoksit'in renksiz ve kokusuz bir gaz olması nedeniyle güvenlik standartlarına uygun olmayan kullanımlarda dünya üzerinde önemli oranda ölümlere ve sağlık sorunlarına yol açıyor.

Cezayir Sivil Koruma Dairesi verilerine göre, doğal gaz zehirlenmesinden geçen yıl boyunca 128, yılbaşından şimdiye kadar ise 30 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, geçen yıl karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle 2 bin 140 kişi tedavi altına alınmıştı.

Kombi, soba ve şofben gibi ısıtıcı cihazlarını ülkeye ithal eden bazı firmalar zehirlenmelere neden olan kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmayan cihazları pazara sokmakla suçlanıyor.

Hükümet çevresi ve yetkililer ise zehirlenmelerin bilinçsiz kurulum ve evlerdeki doğal gaz şebekelerinin düzenli olarak kontrol edilmemesinden kaynaklandığını savunuyor.

"SESSİZ KATİL" HAYATLARI TEHDİT EDİYOR

Ülkenin yüzde 62'sine ulaşan ve düşük maliyeti nedeniyle doğal gaz, ülkenin birçok yerinde halk tarafından öncelikli ısınma aracı olarak tercih ediliyor.

Hükümetin, ithal kombi, soba ve şofbenler üzerindeki güvenlik standartlarına yönelik kontrollerini artırmasına rağmen, "sessiz katil" insanların hayatını tehdit etmeye devam ediyor.

Cezayir Tüketici Koruma Derneği Başkanı Mustafa Zebdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sessiz katil, her yıl onlarca ölüme ve yüzlerce kişinin boğulmasına neden oluyor." dedi.

Evlerin yeteri kadar havalandırılmadığını belirten Zebdi, yeterli bilgiye sahip olmayan kişilerin bu cihazları kurmalarının ve bakımlarda kullanılan yedek parçaların standartlara uygun olmamasının trajedilere neden olduğunu söyledi.

"Cezayir'de üretilen ısıtıcılar güvenlik standartlarına tabidir ve Ticaret Bakanlığının denetimi altındadır." diyen Zebdi, Cezayir'e kaçak yollarla giren ısıtma cihazlarının güvenlik standartlarına uygunluğunun ise "şüpheli olduğunu" sözlerine ekledi.

DOĞAL GAZ KAÇAĞI TESPİT CİHAZI TALEBİ

Zebdi, derneğin, Enerji Bakanlığı Elektrik ve Gaz Kontrol Komitesine evlere doğal gaz kaçağı tespit cihazlarının kurulmasını teklif ilettiğini söyledi.

Komiteye, cihazın evlerde kurulması ve ücretinin iki yıl boyunca taksitler halinde ödenebilmesi için teklif sunduklarını belirten Zebdi, "Verdiğimiz teklif için Elektrik ve Gaz Kontrol Komitesinden hala cevap bekliyoruz." diye konuştu.

Cezayir Ticaret Bakanlığı, onlarca kişinin hayatını kaybettiği olaylarda ısıtıcıların standartlara uymadığı yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Cezayir Ticaret Bakanlığı Ekonomik Kontrol ve Dolandırıcılıkla Mücadele Birimi Genel Müdürü Abdurrahman Bin Hezil, yaptığı açıklamada, pazardaki doğal gaz ısıtıcılarının güvenlik standartlarına uygun olduğunu söylemişti.



Hezil, doğal gazlı ısıtıcıların ülkedeki tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşıladığını dile getirerek, söz konusu ölüm olaylarının kurulum ve bakım sorunlarından kaynaklı olduğunu kaydetmişti.