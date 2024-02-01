  • BIST 8646.52
  • Altın 1992.528
  • Dolar 30.367
  • Euro 32.8689
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKASivil savunma ekiplerinin su baskınlarına müdahalesi bugün de devam etti

Kızıldeniz'deki yük gemilerini korumaya yönelik AB deniz misyonu 19 Şubat'ta başlayacak

» »
Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kızıldeniz'deki ticari yük gemilerini Yemen'deki Husi isyancıların füze saldırılarından korumak üzere görevlendirilen deniz misyonunun 19 Şubat'ta başlatılacak
Kızıldeniz'deki yük gemilerini korumaya yönelik AB deniz misyonu 19 Şubat'ta başlayacak

Brüksel'de düzenlenen gayrı resmi savunma bakanları toplantısının ardından konuşan Borrell, "Kızıldeniz'de deniz güvenliği son haftalarda önemli ölçüde kötüleşti. Ticari gemileri korumak amacıyla tamamen savunma amaçlı hareket etmek üzere yeni bir deniz operasyonu çalışmalarını büyük ölçüde tamamlıyoruz." dedi.

"Hedefimiz Aspides adlı bu misyonu en geç 19 Şubat'ta kurmak ve başlatmak." diyen AB'nin en üst düzey diplomatı, misyonun başarılı olacağına inandığını söyledi.

AB dışişleri bakanlarının 19 Şubat'ta Brüksel'de bir araya gelerek planı onaylamaları planlanıyor.

"Operasyon sadece koruma amaçlı olacak ve denizde yürütülecek"

Avrupa Birliği üyelerinden şu ana kadar Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan ve İtalya misyona katılacaklarını kamuoyuna açıkladı.

Misyonda kaç sayıda askeri personel olacağı ya da kapasitesi konusu ise henüz netlik kazanmadı.

Euronews'in edindiği bilgilere göre Fransa, Yunanistan ve İtalya liderlik rolüne talip oldu.

AB misyonu, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bölgede yürüttüğü Refah Muhafızı Operasyonu'nun aksine gemileri korumak ve gelen füzeleri engellemekle sınırlı olacak.

ABD liderliğindeki operasyonla koordiansyon içinde olunacağının da altını çizen Borrell, "Karada herhangi bir operasyon yürütmeyeceğiz, sadece denizde" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB mahkemesinden "Audi logosu" kararı26 Ocak 2024 Cuma 14:06
  • Almanya'da 2 binden fazla kişi kilise personeli tarafından cinsel istismara uğradı26 Ocak 2024 Cuma 12:26
  • Almanya'nın nüfusu 2023'te rekor tazeleyerek 84,7 milyona ulaştı25 Ocak 2024 Perşembe 21:29
  • Araştırma | Sağ popülistler ilk kez AB Parlamentosu'nun kontrolünü ele geçirebilir25 Ocak 2024 Perşembe 14:12
  • Macaristan Başbakanı Orban: Parlamentomuz İsveç’in NATO üyeliğini ilk fırsatta onaylayacak24 Ocak 2024 Çarşamba 20:14
  • Batı Balkanlar'dan AB'nin 6 milyar euroluk yeni Büyüme Planı'na destek sözü23 Ocak 2024 Salı 22:36
  • Almanya’da AfD protestoları: 1 milyondan fazla kişi katıldı23 Ocak 2024 Salı 20:01
  • Aşırı sağcı parti AfD: İktidara gelince Almanya'nın AB'den çıkması için referandum yapacağız23 Ocak 2024 Salı 19:05
  • BM'de insan hakları sicili masaya yarıtılacak Çin'den toplantı öncesi üye ülkelere lobicilik hamlesi22 Ocak 2024 Pazartesi 22:01
  • Almanya'da sağ popülist AfD'ye karşı kitlesel protestolar22 Ocak 2024 Pazartesi 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti