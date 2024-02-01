Kızıldeniz'deki yük gemilerini korumaya yönelik AB deniz misyonu 19 Şubat'ta başlayacak

Avrupa Birliği'nin (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kızıldeniz'deki ticari yük gemilerini Yemen'deki Husi isyancıların füze saldırılarından korumak üzere görevlendirilen deniz misyonunun 19 Şubat'ta başlatılacak

Brüksel'de düzenlenen gayrı resmi savunma bakanları toplantısının ardından konuşan Borrell, "Kızıldeniz'de deniz güvenliği son haftalarda önemli ölçüde kötüleşti. Ticari gemileri korumak amacıyla tamamen savunma amaçlı hareket etmek üzere yeni bir deniz operasyonu çalışmalarını büyük ölçüde tamamlıyoruz." dedi.

"Hedefimiz Aspides adlı bu misyonu en geç 19 Şubat'ta kurmak ve başlatmak." diyen AB'nin en üst düzey diplomatı, misyonun başarılı olacağına inandığını söyledi.

AB dışişleri bakanlarının 19 Şubat'ta Brüksel'de bir araya gelerek planı onaylamaları planlanıyor.

"Operasyon sadece koruma amaçlı olacak ve denizde yürütülecek"

Avrupa Birliği üyelerinden şu ana kadar Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan ve İtalya misyona katılacaklarını kamuoyuna açıkladı.

Misyonda kaç sayıda askeri personel olacağı ya da kapasitesi konusu ise henüz netlik kazanmadı.

Euronews'in edindiği bilgilere göre Fransa, Yunanistan ve İtalya liderlik rolüne talip oldu.

AB misyonu, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bölgede yürüttüğü Refah Muhafızı Operasyonu'nun aksine gemileri korumak ve gelen füzeleri engellemekle sınırlı olacak.

ABD liderliğindeki operasyonla koordiansyon içinde olunacağının da altını çizen Borrell, "Karada herhangi bir operasyon yürütmeyeceğiz, sadece denizde" dedi.