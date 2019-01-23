Kızılyürek: "AB'de yükselen ırkçılığa ses çıkarmak için adayım"

Avrupa Parlementosu seçimlerinde Akel tarafından aday gösterilen Kıbrıslı Türk Akademisyen Niyazi Kızılyürek, Diyalog TV 'ye telefonla bağlanarak adaylığını ve seçimleri değerlendirdi.

Kıbrıs sorunu sürecinin durağanlaştığını bir dönemden geçildiğini söyleyen Niyazi Kızılyürek, AB’de ırkçılığın ve İslamafobi’nin tehdit noktasına gelecek bir biçimde yükseldiğini ve bir AB vatandaşı olarak bu konuya ses çıkarmak için de aday olduğunu ifade etti.

Akademik hayatına ara verdiğini ve siyasete girmeye karar verdiğini belirten Kızılyürek, “Haklarımı korumaya hazırım” dedi.

Prof. Niyazi Kızılyürek, “Yurttaşlarımı desteklemeye davet ederken Türk ve Rum diye ayırmıyorum. Bu konuda bir yanlış anlaşıma var” diyerek, “Süreci Kıbrıs Türk toplumu siyasetine indirgemenin yanlış olacağını düşünüyorum. Ben seçmenlerimi temsil ederim” şeklinde konuştu.

Kıbrıslı Türklerin AB kimliklerini kullanması gerektiğine dikkat çeken Kızılyürek, “Biz AB’deki gelişmelere müdahil olabiliriz, aktif bir yurttaşlık sergileyebiliriz” şeklinde konuştu.

“KIBRISLI TÜRKLER SADECE KİMLİK GÖSTEREREK OY KULLANABİLMELİ, KULLANABİLECEK”

Oy kullanılacak sandıklara ilişkin konuşan Kızılyürek, Kıbrıs’ı ayıran tüm ayrım çizgisi boyunca Kıbrıslı Türklerin kolayca erişebileceği yerlere sandık kurulması gerektiğine dikkat çekerek, “Kıbrıslı Türkler sadece kimliklerini göstererek oy kullanabilmeli. Bunun için uğraşıyoruz ve bu muhtemelen böyle olacak ve de böyle de olması lazım. Kıbrıslı Türkler bu haklarından yararlanmalı” ifadelerinde bulundu.

AKEL TABANINDAN ŞAHSIMA BİR İLGİSİ VAR

Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday olmasına ilişkin gelen tepkilerden hoşnut olduğunu anlatan Prof. Niyazi Kızılyürek, “Bu ilgiye çok teşekkür ediyorum” dedi.

AKEL tabanın, kendisinin aday gösterilmesine ilişkin tepkisinin ne olduğuna dair soru üzerine konuşan Kızılyürek, “AKEL taban örgütlerinde 3 aya varan geniş bir yoklama yaptı. Tabandan gelen öneriler üzerine bana teklif geldi. Şahsıma bir ilgi var. Onlara da teşekkür etmek istiyorum” dedi.