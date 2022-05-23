Kızılyürek, Shireen Abu Akleh cinayetini Komisyonun gündemine taşıdı!

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Niyazi Kızılyürek, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden sadece birkaç gün sonra, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını haber yapan El Cezire'nin Filistin asıllı Amerikan gazetecisi Shireen Abu Akleh'i vurarak öldürülmesini Avrupa Komisyonu’na soru sorarak gündeme getirdi.

Kızılyürek sorusunda ayrıca, Shireen Abu Akleh cinayetinden sonra daha da görünür olan gazetecilerin güvenliği ve çatışma bölgelerinde basın özgürlüğünün korunması adına Avrupa Komisyonun ne gibi adımlar atmayı planladığını sorguluyor.

Sorunun tamamı;

‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden sadece birkaç gün sonra, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını haber yaparken, El Cezire'nin Filistin asıllı Amerikan gazetecisi Shireen Abu Akleh'i vurarak öldürdü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısının, geçen yıl Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili resmi bir soruşturma başlatmış olması dikkatleri üzerine çekmektedir.

Komisyon, derinlemesine, şeffaf ve bağımsız bir soruşturmanın ardından Shireen Ebu Akleh cinayetiyle ilgili mahkumiyetin sağlanması, aynı zamanda gazetecilerin güvenliğinin ve çatışma bölgelerinde basın özgürlüğünün korunması için ne gibi önlemler almayı planlamaktadır? ’

Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Niyazi Kızılyürek, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden sadece birkaç gün sonra, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını haber yapan El Cezire'nin Filistin asıllı Amerikan gazetecisi Shireen Abu Akleh'i vurarak öldürülmesini Avrupa Komisyonu’na soru sorarak gündeme getirdi.

Kızılyürek sorusunda ayrıca, Shireen Abu Akleh cinayetinden sonra daha da görünür olan gazetecilerin güvenliği ve çatışma bölgelerinde basın özgürlüğünün korunması adına Avrupa Komisyonun ne gibi adımlar atmayı planladığını sorguluyor.

Sorunun tamamı;

‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nden sadece birkaç gün sonra, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını haber yaparken, El Cezire'nin Filistin asıllı Amerikan gazetecisi Shireen Abu Akleh'i vurarak öldürdü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısının, geçen yıl Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili resmi bir soruşturma başlatmış olması dikkatleri üzerine çekmektedir.

Komisyon, derinlemesine, şeffaf ve bağımsız bir soruşturmanın ardından Shireen Ebu Akleh cinayetiyle ilgili mahkumiyetin sağlanması, aynı zamanda gazetecilerin güvenliğinin ve çatışma bölgelerinde basın özgürlüğünün korunması için ne gibi önlemler almayı planlamaktadır? ’