K:Kaymaklı' da kavga! Bıçaklanan genç yoğun bakımda

Küçük Kaymaklı'da bir öğrenci yurdu önünde iki grup kavga etti. Kavgada bıçaklanan genç, yoğum bakıma alındı.

Küçük Kaymaklı'da bir öğrenci yurdu önünde iki grup kavga etti. Kavgada bıçaklanan genç, yoğum bakıma alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kavga, b sabaha yakın saat 04:30 sıralarında çıktı.

Kavgaya karışan 21 yaşındaki Z.M.S.A.S. karın bölgesine aldığı bıçak darbesiyle nedeniyle yaralandı.

Olayda yaralanan şahıs kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili olarak kavgaya karıştıkları tespit edilen M.K.Ö. (E-22), M.A.A. (E-21), B.I. (E-22) ve H.B. (E-21) tutuklandı.

YANGIN

Diğer yandan bugün saat 11:30 sıralarında, Meriç Ağıllar Bölgesinde, Eray Özkılıçlar, yönetimindeki kamyon ile balya taşıdığı sırada balyaları boşaltmak için kamyonun arkasını kaldırdığı sırada kamyon kasası elektrik tellerine temas etti.

Elektrik tellerinin kopması ve sonrasında kıvılcım atması neticesinde yangın çıktı. Yangın sonucu 35 adet sano balya tamamen, elektrik direği ise kısmen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BUZOLABI YANGINA NEDEN OLDU

Haspolat'ta Cami Caddesi üzerinde ise, bir evde, buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın sonucu, ikametgâh içerisindeki buzdolabı, muhtelif kıyafetler ile bir adet diz üstü bilgisayar yanarak, odalar ise çıkan isten zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.