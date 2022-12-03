KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası 2022 Şampiyonu GMBTK

KKTC CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI 2022 ŞAMPİYONU GMBTK
KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası 2022 Tenis Ligi Şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile lig finalisti Girne Amerikan Üniversitesi arasında KKTF kortlarında oynanan zevkli ve çekişmeli maçların sonunda 4-3 lük skor ile kazanan GMBTK 2022 KKTC Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonu oldu.
Karşılaşmaların ardından gerçekleşen kupa töreninde GMBTK takımına Şampiyonluk kupasını Sertaç Bozatlı tarafından, GAÜ takımına 2.lik kupası Mithat Tekçam tarafından verildi.
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 – 3 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
TEK ERKEKLER
Peter Baca 6/4 – 6/2 Kemal Türker
Rasim Ülker 4/6 – 0/6 Djemal Akhmed
TEK KADINLAR
Nadir Çınarlılı 6/3 – 7/5 Oksana Piddubna
Laura Janickova 6/0 – 6/0 Kayra Yüceer
ÇİFT ERKEKLER
Mehmet Sonat / Rasim Ülker 5/7 - 6/4 - 11/9 Djemal Akhmed / Kemal Türker
ÇİFT KADINLAR
Elçin Özbilen / Laura Janickova 6/4 - 5/7 – 9/11 Oksana Piddubna / Azra Yalkıç
KARIŞIK ÇİFTLER
Toprak Altuntaş / Ecem Açıkel 0/6 – 0/6 Turgay Hıdıroğlu / Kayra Yüceer
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